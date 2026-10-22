டெம்பா பவுமா, மார்கோ ஜான்சன் மிரட்டல்: ஆஸ்திரேலியாவை இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா பதிலடி!
இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடி 179 ரன்கள் குவித்து, தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாய் அமைந்த கேப்டன் டெம்பா பவுமா இப்போட்டியின் சிறந்த ஆட்டநாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : October 22, 2026 at 8:21 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்க அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழை அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில், இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, ஆரம்பத்தில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையிலும், கேப்டன் டெம்பா பவுமாவின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் சரிவிலிருந்து மீண்டது.
இதன் மூலம் அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 425 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டெம்பா பவுமா 18 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 179 ரன்களைக் குவித்தார். அவர் தவிர்த்து மார்கோ ஜான்சன் 85 ரன்களையும், சைமன் ஹார்மர் 82 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஸ்காட் போலண்ட் 5 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
Harmer’s Reaction Says It All! 😂 A sublime hundred from the skipper, with Harmer showing his appreciation from the other end! 🙌🇿🇦 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/ULqsXxLPqe— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 21, 2026
இதையடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி தொடக்கம் முதலிருந்தே தென்னாப்பிரிக்காவின் பந்துவீச்சைத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல், அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வந்தது. குறிப்பாக, அந்த அணியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 28 ரன்களையும், மார்னஸ் லபுஷேன் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் தலா 14 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் வெறும் 99 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மார்கோ ஜான்சன் 11 ஓவர்கள் பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 326 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றிருந்ததையடுத்து, ஃபாலோ ஆன் முறையில் ஆஸ்திரேலியா மீண்டும் பேட்டிங் செய்தது.
Final Drinks of the Match! 🍹 Australia are 291/9 after 106 overs, still trailing by 35 runs in their second innings. #TheProteas need just one more wicket to seal the win as we enter the final phase of play! 💪🇿🇦 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/RWCQLlaHKN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 22, 2026
இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்கத் தவறிய நிலையில், டிராவிஸ் ஹெட் மட்டும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த டிராவிஸ் ஹெட் சதம் விளாசி அசத்தினார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி தோல்வியைத் தவிர்த்து போட்டியை டிரா செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.
அதன்பின் 121 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் டிராவிஸ் ஹெட் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் ஸ்காட் போலண்ட் 40 ரன்களையும், அலெக்ஸ் கேரி 37 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 295 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் காகிசோ ரபாடா 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
iTemba Lamarhumsha!!! 🤌 A brilliant innings under pressure that proved pivotal in an emphatic victory for #TheProteas in the second Dafabet Test Match! 🇿🇦 Ladies and gentlemen, your Player of the Match, the skipper, Temba Bavuma! 👏🏏 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/3WWjnsir1B— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 22, 2026
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இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 39 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து, முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் தென்னாப்பிரிக்கா 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டெம்பா பவுமா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.