வியான் முல்டர், சிமோன் ஹார்மர் அசத்தல்.. ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா!
இப்போட்டியில் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய சிமோன் ஹார்மர் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட மார்கோ ஜான்சென் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.
Published : October 31, 2026 at 7:44 PM IST
கேப்டவுன்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 176 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி கேப்டவுனில் உள்ள நியூலேண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து, தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது. மேலும் இப்போட்டிக்கான இரு அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 329 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக மார்கஸ் அக்கர்மேன் 95 ரன்களையும், ஐடன் மார்க்ரம் 78 ரன்களையும், மார்கோ ஜான்சென் 52 ரன்களையும், டேவிட் பெட்டிங்ஹாம் 50 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
A Century For Mulder! 💯 A fantastic innings from the all-rounder, who rises to the occasion with an incredible hundred! 👏 A tremendous display of patience and composure from Wiaan Mulder! 💥 Two centuries in the same innings! What a day for #TheProteas! 🙌🇿🇦 #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 30, 2026
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், 429 ரன்களைக் குவித்தது. அந்த அணியில் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் சதம் விளாசியதுடன் 102 ரன்களைக் குவிக்க, அலெக்ஸ் கேரி 80 ரன்களையும், மேத்யூ ரென்ஷா 74 ரன்களையும் சேர்த்தனர். தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் சிமோன் ஹார்மர் 4 விக்கெட்டுகளையும், மார்கோ ஜான்சென் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் 100 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில், மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் வியான் முல்டர் ஆகியோர் சதம் விளாசி அசத்தினர். இதில் அதிகபட்சமாக வியான் முல்டர் 115 ரன்களையும், ரியான் ரிக்கெல்டன் 101 ரன்களையும் சேர்க்க, மார்க்கஸ் அக்கர்மேன் 62 ரன்களை விளாசினார்.
இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 387 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானாலும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 288 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளையும், பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் நாதன் லையன் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்குத் தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
350 Test Wickets For Rabada! 😤 Another monumental milestone for one of South Africa’s finest! 🇿🇦 Kagiso Rabada reaches the incredible 350-wicket mark in Test cricket, further cementing his place among the very best to wear the badge! 👑 A relentless competitor, a world-class fast bowler and a true match-winner. Congratulations, John Wick! 🙌💚 #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 31, 2026
அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் மேத்யூ ரென்ஷா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், மார்னஸ் லபுஷாக்னே 4 ரன்களிலும், டிராவிஸ் ஹெட் 14 ரன்களிலும், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 4 ரன்களிலும், அலெக்ஸ் கேரி 2 ரன்களிலும், கூப்பர் கானொலி ரன்கள் ஏதுமின்றியும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாகவே இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நாதன் லையன் 33 ரன்களையும், கேமரூன் கிரீன் 27 ரன்களையும் மட்டுமே எடுத்திருந்தனர்.
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 111 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய சிமோன் ஹார்மர் 6 விக்கெட்டுகளையும், காகிசோ ரபாடா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 176 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
🚨 MATCH RESULT 🚨 #TheProteas seal an emphatic 176-run victory in the third and final Dafabet Test to claim the series 2-1! 🇿🇦🏆 This magnificent victory also propels #TheProteas to the summit of Test cricket, claiming the No. 1 ranking in the world! 👑 Series winners. World No. 1. A brilliant achievement for South African cricket! 💚 #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 31, 2026
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இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலிலும் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சிமோன் ஹார்மர் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுவதும் அபாரமாக செயல்பட்ட மார்கோ ஜான்சென் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.