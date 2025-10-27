இந்திய டெஸ்ட் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு; கேப்டன் பவுமா கம்பேக்!
இந்திய டெஸ்ட் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டனாக டெம்பா பவுமா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹைதாராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் டெம்பா பவுமா தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரானது நாளை முதல் தொடங்கவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் தொடரானது நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடரை முடித்த கையோடு தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாடவுள்ளது.
இதில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதலும், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி முதலும் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை, அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
மொத்தம் 15 பேர் உள்ளடக்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக டெம்பா பவுமா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக அவர் காயம் காரணமாக பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், தற்சமயம் காயத்தில் இருந்து மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்துள்ளார். இதுதவிர அணியின் துணைக்கேப்டனாக ஐடன் மார்க்ரம் தொடர்கிறார். மேலும் டெவால்ட் பிரெவிஸ், மார்கோ ஜான்சென், காகிசோ ரபாடா, வியான் முல்டர், ரியான் ரிக்கெல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் உள்ளிட்டோரும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
அதேசமயம் இத்தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் மூன்று ஸ்பின்னர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, அனுபவம் வாய்ந்த கேசவ் மஹாராஜுடன், சேனுரன் முத்துசாமி மற்றும் சிமோன் ஹார்மர் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சேனுரன் முத்துசாமி தனது அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் பாகிஸ்தான் தொடரில் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றுள்ளார், மறுபக்கம் சிமோன் ஹார்மர் 12 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 52 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தென் ஆப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி அட்டவணை
|போட்டி
|இடம்
|நாள்
|முதல் டெஸ்ட் போட்டி
|ஈடன் கார்டன்ஸ், கொல்கத்தா
|நவம்பர் 14
|இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி
|பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம், கௌகாத்தி
|நவம்பர் 22
|முதல் ஒருநாள் போட்டி
|ஜே.எஸ்.சி.ஏ மைதானம், ராஞ்சி
|நவம்பர் 30
|இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி
|ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானம், ராய்ப்பூர்
|டிசம்பர் 03
|மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி
|வி.டி.சி.ஏ மைதானம், விசாகப்பட்டினம்
|டிசம்பர் 06
|முதல் டி20 போட்டி
|பாராபதி மைதானம், கட்டாக்
|டிசம்பர் 09
|இராண்டாவது டி20 போட்டி
|முல்லன்பூர், சண்டிகர்
|டிசம்பர் 11
|மூன்றாவது டி20 போட்டி
|ஹச்.பி.சி.ஏ மைதானம், தர்மசாலா
|டிசம்பர் 14
|நான்காவது டி20 போட்டி
|ஏகனா மைதானம், லக்னோ
|டிசம்பர் 17
|ஐந்தாவது டி20 போட்டி
|நரேந்திர மோடி மைதானம், அஹமதாபாத்
|டிசம்பர் 19