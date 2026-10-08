காகிசோ ரபாடா விலகல்... ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே கம்பேக்; முதல் டெஸ்டிற்கான தென்னாப்பிரிக்க பிளேயிங் லெவன் அறிவிப்பு!
காகிசோ ரபாடா விலகியதை அடுத்து, நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே தென்னாப்பிரிக்க பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 5:07 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா தசைப்பிடிப்பு காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒரு நாள் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி தொடரை வென்று அசத்தியது. .
இதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக்டோபர் 9) டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. தற்போதைய உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களில் உள்ள பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், இத்தொடரின் முடிவில் எந்த அணி இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
Durban, Are You Ready?! 🇿🇦 The wait is almost over. Tomorrow, Hollywoodbets Kingsmead kicks off an exciting series as #TheProteas take on Australia in the first of three Test matches! 🏏🏟️ Let’s bring the energy! 💪 #Unbreakable https://t.co/QSuLcVruSM— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 8, 2026
இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான 11 பேர் கொண்ட தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. டெம்பா பவுமா தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியில், காயம் காரணமாக முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடாவுக்கு இந்த போட்டியில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது.
இருப்பினும், ரபாடாவின் இடத்தை நிரப்பும் வகையில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜேவுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த மார்ச் 2023-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு அவர் தனது முதல் சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ளார். அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கெல்டன், டேவிட் பெடிங்கம் மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
ஆல்-ரவுண்டர்களாக வியான்த முல்டர் மற்றும் மார்கோ ஜான்சன் ஆகியோர் அணியின் சமநிலையை உறுதி செய்கின்றனர். விக்கெட் கீப்பராக கைல் வெர்ரைன் செயல்படுவார். மேலும், ஆடுகளத்தின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு கேசவ் மகாராஜ் மற்றும் சைமன் ஹார்மர் ஆகிய இரண்டு முன்னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது, அதேசமயம் கார்பின் போஷ் மற்றும் ஜெரால்ட் கோட்ஸி ஆகியோருக்கு அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
Dafabet First Test Playing XI vs Australia! 🚨 #TheProteas Skipper Temba Bavuma announces the team set to take the field against Australia in the opening Test of the three-match series. 🇿🇦🏏 #Unbreakable https://t.co/WiZxw3OJaJ— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 8, 2026
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தென்னாப்பிரிக்க அணி: ஐடன் மார்க்ராம், ரியான் ரிக்கல்டன், டேவிட் பெடிங்ஹாம், டெம்பா பவுமா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், வியான் முல்டர், கைல் வெர்ரேய்ன், மார்கோ ஜான்சன், சைமன் ஹார்மர், கேசவ் மஹாராஜ், அன்ரிச் நோர்ட்ஜே.