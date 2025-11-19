ETV Bharat / sports

தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இங்கிடி சேர்ப்பு! ஷுப்மன் கில் குறித்து அப்டேட் வழங்கிய பிசிசிஐ!

காயம் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இந்திய டெஸ்ட் அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 5:40 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் தென்னாப்பிரிக்க அணியில் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 22ஆம் தேதி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபார கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஏற்கெனவே வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் இதில் வென்றால் மட்டுமே தொடரை சமன் செய்ய முடியும் என்ற அழுத்தத்தில் இந்திய அணி களமிறங்கவுள்ளது.

லுங்கி இங்கிடி

இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி வாகை சூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க அணியில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதன்படி, அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்படுவதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

லுங்கி இங்கிடி
லுங்கி இங்கிடி (IANS)

முன்னதாக இந்திய டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிடிக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அணியின் மற்றொரு அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் காகிசோ ரபாடா காயம் காரணமாக அவதிபட்டு வருகிறார். இதனால் அவர் முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாடாத நிலையில், இரண்டாவது போட்டியிலும் விளையாடுவது சந்தேகம் என செய்திகள் வெளியாகின. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் இங்கிடி மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஒருவேளை இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் ரபாடா விளையாடாத நிலையில், லுங்கி இங்கிடிக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் அந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதால், அதே பிளேயிங் லெவனுடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளுமா? அல்லது லெவனில் மாற்றம் இருக்குமா? என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

ஷுப்மன் கில்
ஷுப்மன் கில் (IANS)

ஷுப்மன் கில்

மறுபக்கம் முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்த இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் குறித்து பிசிசிஐ செய்திகுறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஷுப்மன் கில் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கௌகாத்தி செல்லும் இந்திய அணியுடன் பயணித்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இருப்பினும் அவரது உடற்தகுதியைப் பொறுத்தே இரண்டாவது டெஸ்டில் விளையாடுவது முடிவு செய்யப்படும் என்றும் கூறியுள்ளது.

முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் பேட்டிங் செய்யும் போது கழுத்து பகுதியில் ஏற்பட்ட அசௌகரியம் காரணமாக ஷுப்மன் கில் களத்தில் இருந்து வெளியேறினார். அதன்பின் அவர் மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக, முதல் பொட்டியில அவரால் பங்கேற்க முடியாத சூழ்நிலை உருவானது. இதனால் ரிஷப் பந்த அணியின் கேப்டனாக வழிநடத்தினார்.

இந்நிலையில் ஷுப்மன் கில் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ச் செய்யப்பட்டுள்ள செய்தி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும் அவர் இரண்டாவது போட்டியில் விளையாடுவார் என்ற சந்தேகமும் உள்ளது. ஒருவேளை அவர் இரண்டாவது டெஸ்டிலிருந்தும் விலகினால் அது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

அணி விவரம்

இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்சர் படேல், முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ஆகாஷ் தீப்.

தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன், லுங்கி இங்கிடி*.

