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அபிஷேக் சர்மாவுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு வாய்ப்பு? ஸ்ரீகாந்த் கேள்வியால் வெடித்த 'சர்ச்சை'

ஸ்ரீகாந்தின் இந்த வெளிப்படையான பேச்சால் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இரண்டு பிரிவாகப் பிரிந்து விவாதித்து வருகின்றனர்.

அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன்
அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (ANI, IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 1:01 PM IST

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சென்னை: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வீரர்கள் தேர்வில் பாரபட்சம் காட்டுவதாக முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்திய அணி இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை டி20 தொடரை கைப்பற்றி அசத்தியது. ஆனால், அதன்பின்னர் நடைபெற்ற அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு எதிரான தொடர்களை முழுவதுமாக இழந்தது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி அளித்தது. இந்த தோல்வியினால் ரசிகர்கள் அணித் தேர்வில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர். மேலும் அணித் தேர்வில் தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகார்கர் மற்றும் இந்திய அணி பயிற்சியாளர்கள் பாரபட்சம் காட்டுவதாக ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

இதனிடையே நேற்று நடந்து முடிந்த இந்திய, ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் தொடரை இந்தியா அணி முழுமையாக கைப்பற்றியது. இந்திய அணி நல்ல ஃபார்மில் இல்லாததால் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தவே தடுமாற வாய்ப்புள்ளது என்ற கருத்து ரசிகர்களிடையே நிலவு வந்தது. ஆனால் இந்திய அணி 3 டி20 போட்டிகளை முழுமையாக வென்றுள்ளது. ஆனால் இந்த தொடர் அனைத்து இந்திய வீரர்களுக்கு வெற்றிகரமாக அமையவில்லை என கூறலாம். இளம் வீரர் சூர்யவன்ஷி, இஷன் கிஷன் உட்பட ஒரு சில வீரர்களை தவிர மற வீரர்கள் இந்த தொடரில் தடுமாற்றமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இதன் காரணமாக இந்திய அணி தேர்வில் ரசிகர்கள் தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அதேபோல் முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் தனது யூடியூப் சேனலில் சஞ்சு சாம்சனின் அணித் தேர்வில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். அவர் பேசுகையில், இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் எனக்கு கவலை அளிக்கிறது. அவர் ரன்கள் அடிக்கும் வாய்ப்புகளை கண்டுபிடித்து மீண்டு வருவார் என நம்புகிறேன். அபிஷேக் சர்மா ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு சில பந்துகளை பொறுமையாக ஆட வேண்டும்.

முதலில் 100 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் தொடங்கி பின்னர், 200 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் அதிரடியாக விளையாடலாம்” என்றார். மேலும் உலகக் கோப்பை வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டிய ஸ்ரீகாந்த், “உலகக் கோப்பை தொடர் முதல் சஞ்சு சாம்சனின் பேட்டிங் ஃபார்ம் ஒரு போட்டிகளை தவிர நன்றாக உள்ளது. அவர் உலகக் கோப்பை வெல்ல முக்கிய காரணம். அபிஷேக் சர்மாவிற்கு இவ்வளவு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் போது அவருக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுவது ஏன்? இது ஒரு நியாயமான கேள்வி. அபிஷேக்கிற்கு நீண்ட காலமாக வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது.

ஆனால், சாம்சனுக்கு மறுக்கப்படுவது ஏன்? வீரர்கள் தேர்வில் உள்ள பாரபட்சம் ஏன்?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அபிஷேக் சர்மா இந்திய அனிக்காக விளையாடத் தொடங்கிய காலகட்டத்தில் நல்ல ஃபார்மில் இருந்தாலும், அதன் பிறகு சோபிக்க தவறினார். கடைசியாக உலகக் கோப்பை டி20 இறுதிப் போட்டியில் அரைசதம் அடித்த நிலையில், அதன்பிறகு நடைபெற்ற அனைத்து டி20 போட்டிகளிலும் அபிஷேக் சர்மாவின் சராசரி 19.41-ஆக உள்ளது. ஆனால் பேட்டிங்கில் தொடர்ச்சியாக சோபிக்காத ஒருவர் இந்திய அணியில் இடம்பெறுவது தேர்வுக் குழுவின் நம்பகத் தன்மையை கேள்விக்குறியாக்குவதாக ரசிகர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

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கடைசியாக நடைபெற்ற ஜிம்பாப்வே தொடரில் மூன்று போட்டிகளிலும் அபிஷேக் சர்மா (1,8,2) ஒற்றை இலக்க ரன்களில் அவுட்டானது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே நேரத்தில் சஞ்சு சாம்சன், உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பிறகு அயர்லாந்து தொடர் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் சொதப்பினார். அதன் காரணமாக இங்கிலாந்து எதிரான 5வது டி20 போட்டியில் மட்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து ஜிம்பாப்வே தொடருக்கான அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக இந்திய அணி அடுத்ததாக பங்கேற்கவுள்ள இலங்கை, வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆகிய தொடர்களில் பாரபட்சமின்றி செயல்பட வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA
SANJU SAMSON
KRISHNAMACHARI SRIKKANTH
ஸ்ரீகாந்த்
SRIKKANTH ON INDIAN TEAM SELECTION

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