சென்னையில் இருந்து பிலிப்பைன்ஸுக்கு இடம் மாறும் சென்னை ஓபன் WTA மகளிர் டென்னிஸ் தொடர் - என்ன காரணம்?
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, சென்னையில் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியை நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 3, 2026 at 9:20 PM IST
சென்னை: சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அடுத்த ஆண்டு பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவுக்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னையில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 3-வது சென்னை WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று துவங்கிய இந்த போட்டியானது வரும் நவம்பர் 8-ஆம் தேதிவரை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள SDAT டென்னிஸ் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
சென்னை ஓபன் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் WTA போட்டியில் 22 நாடுகளை சேர்ந்த உலகின் முதல் 100 தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வீராங்கனைகள் ஒற்றையர் பிரிவு, இரட்டையர் பிரிவுளில் கலந்து கொள்கின்றனர்.
சென்னையில் 2-வது முறையாக தற்போது நடைபெற்று வரும் சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியான WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி, அடுத்த ஆண்டு முதல் ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் மணிலாவுக்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, சென்னையில் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியை நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் பெய்த மழை காரணமாக போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
அதேபோல் இந்த ஆண்டும் நேற்று துவங்குவதாக இருந்த டென்னிஸ் போட்டிகள் மழை காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று முதல் போட்டிகளானது துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு ஏற்ற வகையில் போட்டிக்கான அட்டவணையில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னையில் நடைபெறும் போட்டியில் அடுத்த ஆண்டு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு மாற்ற WTA திட்டமிடப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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இதுகுறித்து தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத்தின் தலைவர் விஜய் அமிர்தராஜ் கூறுகையில், "WTA 250 சர்வதேச மகளிர் டென்னிஸ் போட்டி சென்னையில் தற்போது தொடர்ச்சியாக 2-ஆம் ஆண்டு நடைபெறுவது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும்.
இருப்பினும் தொடர்ச்சியாக அடுத்த ஆண்டு சென்னையில் நடத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. 2028 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் WTA 125 போட்டிகள் இந்தியாவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய வீராங்கனைகளின் தரவரிசை பட்டியலை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பாக இப்போட்டிகள் அமையும்" எனத் தெரிவித்தார்