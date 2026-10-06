ஐபிஎல் 2027 | டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக சௌரவ் கங்குலி நியமனம்!
ஹேமங் பதானியின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து, டெல்லி அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக சௌரவ் கங்குலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 2:36 PM IST
ஹைதராபாத்: பிசிசிஐ-யின் முன்னாள் தலைவரும், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான சௌரவ் கங்குலி, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு (2027) நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக ஒவ்வொரு அணியும் தற்போதிலிருந்தே தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு வீரர்களுக்கான மினி ஏலமும் நடைபெறவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், ஐபிஎல் அணிகள் தங்கள் நிர்வாகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களைச் செய்து வருகின்றன.
உதாரணமாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த வகையில் தற்சமயம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் புதிய தலைமை பயிற்சியாளரை நியமித்துள்ளது. அதன்படி, பிசிசிஐ-யின் முன்னாள் தலைவரும், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான சௌரவ் கங்குலி, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, கடந்த இரு சீசன்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஹேமங் பதானி டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்தார். ஆனால், அவரது பயிற்சியின் கீழ் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பெரிதளவிலும் சோபிக்கத் தவறியது. இந்நிலையில் தான், ஹேமங் பதானியின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததை அடுத்து, டெல்லி அணியின் புதிய பயிற்சியாளராக சௌரவ் கங்குலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
A special coaching group, and some very special memories. 💙❤️ Thanks for everything, Tigers 🐅 https://t.co/DJjosClXcD— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 5, 2026
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியுடன் சௌரவ் கங்குலிக்கு பல ஆண்டுகாலமாக ஒரு நல்ல பிணைப்பு உள்ளது. அவர் ஏற்கனவே இந்த அணியின் ஆலோசகராகவும், அதன் பின்னர் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் நிர்வாகத்தின் கிரிக்கெட் இயக்குநராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் இருந்து தற்போது நேரடியாகப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனெனில், கங்குலி டி20 தொடரில் தலைமை பயிற்சியாளராகச் செயல்படவுள்ளது இது இரண்டாவது முறையாகும். இதற்கு முன்பு, தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெறும் எஸ்ஏ20 தொடரில் பிரிட்டோரியா கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகக் கங்குலி நியமிக்கப்பட்டார். அவரது தலைமையின் அந்த அணி 2025/26 சீசனின் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், டெல்லி அணியின் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டது குறித்துப் பேசிய சௌரவ் கங்குலி, "ஐபிஎல் தொடரில் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்பதை நான் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளேன். டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு பிரான்சைஸ் அணி ஆகும். பல ஆண்டுகளாக இந்த அணியுடன் நான் வலுவான உறவைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.
அணியின் உரிமையாளர்கள், மேலாண்மை குழு, ஆதரவு ஊழியர்கள் மற்றும் வீரர்களுடன் நான் ஏற்கனவே நெருக்கமாகப் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளதால், இந்த சவாலான பொறுப்பு எனக்குக் கூடுதல் உற்சாகத்தைத் தருகிறது. எங்களிடம் திறமையான வீரர்கள் உள்ளனர். புதிய சீசனில் இந்த அணியுடன் இணைந்து பணியாற்றி, ஒரு வலுவான மற்றும் அச்சமற்ற அணியை உருவாக்குவதே எனது முக்கிய நோக்கம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Dilli, it's time for Dadagiri 🐅 Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers 🔥 https://t.co/EMTPQ9TB64— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் இதுவரை ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்லாத அணிகளில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியதே அந்த அணியின் மிகச்சிறந்த செயல்பாடாக இன்று வரையிலும் நீடிக்கிறது. ஆனால், அதன்பின் கிட்டத்தட்ட 6 சீசன்களாக டெல்லி அணியால் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குக் கூட முன்னேற முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது.
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அதிலும், கடந்த 2026 சீசனிலும் புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆவது இடத்தையே பிடித்தது. இந்தச் சூழ்நிலையில் தான் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகச் சௌரவ் கங்குலி பொறுப்பேற்றுள்ளார். இதனால், கங்குலி தலைமையில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தங்களுடைய முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.