பிறந்தநாள் பரிசாக கிடைத்த உயரிய கௌரவம்: ஐசிசி ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்த சௌரவ் கங்குலி!
இதன் மூலம், இந்த உயரிய கௌரவத்தைப் பெறும் 12ஆவது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் 10ஆவது இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெருமையை கங்குலி பெற்றுள்ளார்.
Published : July 9, 2026 at 10:07 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், ஜாம்பவானுமான சௌரவ் கங்குலி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் மதிப்புமிக்க 'ஹால் ஆஃப் ஃபேம்' (ICC Hall of Fame)பட்டியலில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐசிசி கிரிக்கெட் 'ஹால் ஆஃப் ஃபேம்' என்பது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சாதனைகள் படைத்த ஜாம்பவான்களைக் கௌரவிக்க ஐசிசியால் உருவாக்கப்பட்ட உயரிய பட்டியலாகும். இது சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர்களின் சங்கங்களின் கூட்டமைப்புடன் இணைந்து, ஐசிசியின் நூற்றாண்டு விழாக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இப்பட்டியலில் ஏற்கனவே இந்தியாவைச் சேர்ந்த 11 வீரர்கள் இடம்பெற்றுப் பெருமை சேர்த்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், தற்சமயம் இந்த மதிப்புமிக்க பட்டியலில் 12ஆவது இந்திய வீரராக, முன்னாள் கேப்டன் சௌரவ் கங்குலி இணைக்கப்பட்டுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக, இந்த அறிவிப்பு கங்குலி தனது 54ஆவது பிறந்தநாளான நேற்று (ஜூலை 8) வெளியானதால், அவரது ரசிகர்களுக்கு இது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்த உயரிய கௌரவத்தைப் பெறும் 12ஆவது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் 10ஆவது இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெருமையை கங்குலி பெற்றுள்ளார்.
இதுகுறித்து தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள சௌரவ் கங்குலி, "என்னை 'ஹால் ஆஃப் ஃபேம்' பட்டியலில் சேர்த்ததற்காக ஐசிசி மற்றும் அதன் தலைவர் ஜெய் ஷா அவர்களுக்கு நன்றிகள். இது எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை.. உலகளவில் புகழ்பெற்ற ஜாம்பவான்கள் இடம்பெற்றுள்ள இந்தப் பட்டியலில், இதுவரை இணைந்துள்ள 10 இந்தியர்களில் ஒருவனாக நானும் இடம்பெற்றிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
4️⃣2️⃣4️⃣ int'l matches 🙌— BCCI (@BCCI) July 8, 2026
1️⃣8️⃣5️⃣7️⃣5️⃣ int'l runs 👏
3️⃣8️⃣ int'l hundreds 💯
Here's wishing former #TeamIndia Captain and former BCCI President Sourav Ganguly @SGanguly99 a very happy birthday 🥳 pic.twitter.com/ehIVoywdf6
இந்திய அணிக்காக கடந்த 1992ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான சௌரவ் கங்குலி, 2008ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இதற்கிடைப்பட்ட காலத்தில் அவர் 113 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 16 சதங்கள், 35 அரைசதங்கள் என 7,212 ரன்களையும், 311 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 22 சதங்கள் மற்றும் 72 அரைசதங்கள் என 11,363 ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.
தனது பேட்டிங்கால் எதிரணியைப் பந்தாடிய கங்குலி, தனது பந்துவீச்சிலும் பேட்டர்களைத் திணறடித்துள்ளார். அதன்படி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 32 விக்கெட்டுகளையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மிகச்சிறந்த கேப்டன்களில் ஒருவராகவும் சௌரவ் கங்குலியின் பெயர் வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்கிறது.
ஏனெனில், கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் இந்திய அணி சூதாட்டப் புகார்களால் சரிவைச் சந்தித்திருந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில், சௌரவ் கங்குலி அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றார். இந்திய அணியிடம் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தையும், வெளிநாட்டு மண்ணிலும் வெல்ல முடியும் என்ற அசைக்க முடியாத தன்னம்பிக்கையையும் விதைத்த கங்குலி, 2002ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை வென்று அசத்தினார்.
Thank you ICC and Chairman Jay shah @JayShah for inducting me in the hall of fame .. it’s a huge honour ..One of the 10 Indians to be inducted in the hall of fame ever .. Amazing to be a part of some great names .. @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
அதன்பின், 2003ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை இறுதிப்போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றிருந்தார். இருப்பினும், இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்து, கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டது. மேலும், இவரது தலைமையின் கீழ் மகேந்திர சிங் தோனி, யுவராஜ் சிங், ஹர்பஜன் சிங், ஜாகீர் கான் போன்ற இந்திய அணியின் ஜாம்பவான்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு அறிமுகமானார்கள்.
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தனது ஓய்வுக்குப் பிறகு பிசிசிஐ தலைவராகப் பணியாற்றிய சௌரவ் கங்குலி, கிரிக்கெட் நிர்வாகத்திலும் பல மாற்றங்களைச் செய்திருந்தார். இவ்வாறு இந்திய கிரிக்கெட்டிற்காக பல சாதனைகளைப் படைத்த சௌரவ் கங்குலிக்கு, ஐசிசி ஹால் ஆஃப் ஃபேம் கௌரவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து வாழ்த்துகளும் குவிந்து வருகின்றன.