இந்திய தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி அறிவிப்பு: கேப்டன்களாக ஹீலி, மோலினக்ஸ் நியமனம்
அலிசா ஹீலியின் ஓய்வுக்கு பிறகு மூன்று வடிவிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியின் கேப்டனாகவும் சோஃபி மோலினக்ஸ் செயல்படுவார் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக அலிசா ஹீலியும், டி20 அணியின் கேப்டனாக சோஃபி மோலினக்ஸும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய மகளிர் அணியானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 டி20, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடர் மார்ச் 6ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது.
இதில் மூன்று வடிவிலான இந்திய மகளிர் அணிக்கும் கேப்டனாக ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் இந்த அணியின் துணைக்கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தொடர்கிறார். இதுதவிர ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளில் வைஷ்ணவி சர்மா, உமா சேத்ரி மற்றும் காஷ்வி கௌதம் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் இந்திய தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளின் கேப்டனாக அலிசா ஹீலி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக இந்திய தொடருடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அலீசா ஹீலி அறிவித்திருந்த நிலையில், அவர் அணியின் கேப்டனாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறவுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்காக கடந்த கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அலீசா ஹீலி இதுநாள் வரையிலும் 10 டெஸ்ட், 123 ஒருநாள் மற்றும் 162 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 3 அரைசதங்களுடன் 489 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 7 சதங்கள், 18 அரைசதங்களுடன் 3,563 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம், 17 அரைசதங்கள் என 3,054 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் டி20 அணியின் கேப்டனாக சோஃபி மோலினக்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு அலிசா ஹீலியின் ஓய்வுக்கு பிறகு மூன்று வடிவிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியின் கேப்டனாகவும் சோஃபி மோலினக்ஸ் செயல்படுவார் என்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதுதவிர ஆஷ்லே கார்ட்னர் மற்றும் தஹ்லியா மெக்ராத் ஆகியோர் துணைக்கேப்டன்களாக செயல்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் டி20 அணி: சோஃபி மோலினக்ஸ் (கேப்டன்), ஆஷ்லே கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், டார்சி பிரவுன், நிக்கோலா கேரி, கிம் கார்த், கிரேஸ் ஹாரிஸ், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, மேகன் ஸ்கட், அனபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்
ஆஸ்திரேலியா மகளிர் ஒருநாள் அணி: அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), சோஃபி மோலினக்ஸ், டார்சி பிரவுன், நிக்கோலா கேரி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், கிம் கார்த், அலானா கிங், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், பெத் மூனி, தஹ்லியா மெக்ராத், எல்லிஸ் பெர்ரி, அனபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்
ஆஸ்திரேலியா மகளிர் டெஸ்ட் அணி: அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), சோஃபி மோலினக்ஸ், டார்சி பிரவுன், ஆஷ்லே கார்ட்னர், கிம் கார்த், லூசி ஹாமில்டன், அலானா கிங், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், பெத் மூனி, தஹ்லியா மெக்ராத், எல்லிஸ் பெர்ரி, அனபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல், ஜார்ஜியா வோல், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்