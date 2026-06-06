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இந்திய அணியில் சூர்யவன்ஷி - கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமனம்

டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட்டு, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய அணியில் இடம்பிடித்தார் சூர்யவன்ஷி
இந்திய அணியில் இடம் பிடித்தார் சூர்யவன்ஷி (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 2:49 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து மற்றும் ஆசிய விளையாட்டிற்கான இந்திய அணியில் இளம் வீரர் சூர்யவன்ஷி இடம் பிடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கு 16 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அஜித் அகார்கர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழு உறுப்பினர்கள் இந்த அணியை தேர்வு செய்துள்ளனர். இந்த அணியில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேப்டனாகவும், திலக் வர்மா துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக அணியின் கேப்டனாக இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன் பதவியில் மட்டுமின்றி, அணியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் 2026 ஆசிய விளையாட்டில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிக்கும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றியது. அதனைத் தொடர்ந்து அவர் விளையாடிய ஐபிஎல் தொடரில் தனது பேட்டிங் திறமையை நிரூபிக்காததால் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

மேலும் ஐபிஎல் தொடரில் சன் ரைசர்ஸ் அணிக்காக அபாரமாக விளையாடிய இஷன் கிஷன், அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் பங்கேற்கும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

கடைசி இரண்டு ஐபிஎல் தொடர்களில் கேப்டனாக அசத்திய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கடந்த 2025 சீசனில் அணியை இறுதி போட்டிக்கு அழைத்து சென்றார். இதன் மூலம் தனது திறமையை நிருபித்ததால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்போது இந்திய அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் தனது பேட்டிங்கில் அசத்திய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 55.13 சராசரியுடன், 498 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

அதே நேரத்தில் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள சூர்யகுமார் யாதவ், இந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக 13 போட்டிகளில் 270 ரன்கள் மட்டுமே குவித்தார்.

இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த சூர்யவன்ஷி

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக 776 ரன்கள் குவித்து, ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தற்போது இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் தேசிய அணியில் மிகவும் இளம் வயதில் இடம் பிடித்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் 16 வயதில் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார்.

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மேலும் ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக சிறப்பாக பந்து வீசி 14 போட்டிகளில் 16 விக்கெட்கள் கைப்பற்றிய பிரின்ஸ் யாதவ், இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய அணியின் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான தொடர்களில் இருந்து ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ENGLAND VS INDIA
ASIAN GAMES 2026 INDIA SQUAD
சூர்யவன்ஷி
SHREYAS IYER
INDIA T20 SQUAD

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