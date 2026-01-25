ரஞ்சி கோப்பை 2025-26: ஒடிசாவை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது தமிழ்நாடு
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தமிழ்நாடு அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்துள்ளது.
Published : January 25, 2026 at 8:26 PM IST
புவனேஷ்வர்: ஒடிசா அணிக்கு எதிரான ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 207 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரான ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 2025-26ஆம் சீசனுக்கான இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடைபெற்ற எலைட் க்ரூப் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஒடிசா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. புவனேஷ்வரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஒடிசா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த தமிழ்நாடு அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 286 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் 78 ரன்களையும், ஆண்ட்ரே சித்தார்த் 56 ரன்களையும், நிதிஷ் ராஜகோபால் 54 ரன்களையும், அதிஷ் 50 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஒடிசா அணி தரப்பில் ராஜேஷ் மொஹந்தி, தேபேந்திர பிரதான் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
Athish S R recorded a career-best 88 off 164 deliveries, while Sonu Yadav continued his all-round brilliance with a career-best 74 off 75 balls and a maiden five-wicket haul, also marking his second first-class fifty. pic.twitter.com/EikhFF3lAW— TNCA (@TNCACricket) January 25, 2026
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஒடிசா அணியில் அனில் பரிதா 56 ரன்களையும், சம்பித் பரல் 36 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் ஒடிசா அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 148 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சோனு யாதவ் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
பின்னர் 138 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தமிழ்நாடு அணியில் அதிஷ் 88 ரன்களையும், சோனு யாதவ் 74 ரன்களையும் குவித்தனர். இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 316 ரன்களைக் குவித்ததுடன், 455 ரன்களை இலக்காகவும் நிர்ணயித்தது. ஒடிசா தரப்பில் பதல் பிஸ்வால் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதனையடுத்து இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஒடிசா அணி வீரர்கள் மீண்டும் தமிழ்நாடு அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறினர். இருப்பினும் அந்த அணியில் அனில் பரிதா 98 ரன்களையும், கேப்டன் ஷுப்ரான்ஷு செனாபதி 55 ரன்களைச் சேர்த்து அணியின் வெற்றிக்காக போராடினர். ஆனால் மற்ற பேட்டர்கள் வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்பியதால் அந்த அணி 247 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.
Tamil Nadu registered a 207-run victory over Odisha in Phase 2 of the ongoing Ranji Trophy 2025–26, with Sonu Yadav being named the Player of the Match. 🏏#TNvOD #RanjiTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket pic.twitter.com/PXrOlRdFRg— TNCA (@TNCACricket) January 25, 2026
இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி 207 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஒடிசா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் தமிழ்நாடு அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்துள்ளது. முன்னதாக தமிழ்நாடு விளையாடிய 5 லீக் போட்டிகளில் இரண்டு தோல்வி, மூன்று டிராவுடன் முடித்திருந்த நிலையில், தற்சமயம் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.