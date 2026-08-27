2 சதங்கள், 2 அரைசதங்கள், 114 சராசரி | யார் இந்த சோனல் தினுஷா? வரலாற்றையே மாற்றியெழுதிய இலங்கை இளம் புயல்!
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இந்திய அணிக்கு எதிராகக் களமிறங்கிய முதல் நான்கு இன்னிங்ஸ்களிலும் தொடர்ந்து அரைசதம் அல்லது அதற்கு மேல் அடித்த 5ஆவது வீரர் என்ற பெருமையைச் சோனல் தினுஷா பெற்றுள்ளார்.
Published : August 27, 2026 at 12:27 PM IST
கொழும்பு: இந்திய அணிக்கு எதிரான தனது முதல் நான்கு டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ்களிலும் தொடர்ச்சியாக அரைசதங்கள் (50+) விளாசி, இலங்கை அணியின் இளம் ஆல்-ரவுண்டர் சோனல் தினுஷா வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 503 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. அதன்பின், தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி ஃபாலோ ஆன் ஆனது.
பின்னர், 213 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வரும் இலங்கை அணி, ஐந்தாம் நாள் உணவு இடைவேளையின் போது 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 329 ரன்கள் சேர்த்துள்ளதுடன், 116 ரன்கள் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தப் போட்டியானது தற்சமயம் டிராவை நோக்கிச் செல்லும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
A STAR IN THE MAKING! ⭐— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 26, 2026
Against all odds, Sonal Dinusha stood tall with a brilliant century to keep Sri Lanka’s hopes alive. 💪
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இந்நிலையில், இந்த இன்னிங்ஸில் இலங்கை அணியின் இளம் வீரர் சோனல் தினுஷா அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், நடப்பு டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணிக்கு எதிராக விளையாடிய தனது முதல் நான்கு இன்னிங்ஸ்களிலும் அரைசதம் கடந்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 67 ஆண்டுகால வரலாற்றுப் பெருமைகொண்ட பேட்டர்கள் பட்டியலில் இணைந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதன்படி, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், இந்திய அணிக்கு எதிராகக் களமிறங்கிய முதல் நான்கு இன்னிங்ஸ்களிலும் தொடர்ந்து அரைசதம் அல்லது அதற்கு மேல் அடித்த 5ஆவது வீரர் என்ற பெருமையைச் சோனல் தினுஷா பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் டக்ளஸ் ஜார்டின், எவர்டன் வீக்ஸ், கிளைட் வால்காட் மற்றும் கென் பாரிங்டன் ஆகியோர் மட்டுமே இந்தச் சாதனையைப் படைத்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ANOTHER FIFTY! 🏏 Sonal Dinusha raises the bat once again. Absolute reliability out in the middle! #SLvIND #SonalDinusha pic.twitter.com/JgtrRvXXXB— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 27, 2026
இந்தியாவுக்கு எதிராக முதல் நான்கு டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ்களில் 50+ ரன்களை அடித்த வீரர்கள்
- டக்ளஸ் ஜார்டின் (இங்கிலாந்து, 1932-1934)
- எவர்டன் வீக்ஸ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ், 1948)
- கிளைட் வால்காட் (வெஸ்ட் இண்டீஸ், 1948)
- கென் பாரிங்டன் (இங்கிலாந்து, 1959)
- சோனல் தினுஷா (இலங்கை, 2026)
இத்தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சோனல் தினுஷா, முதல் இன்னிங்ஸில் 100 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 84 ரன்களும் குவித்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸிலும் 103 ரன்களைக் குவித்த அவர், தற்சமயம் இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் அரைசதம் கடந்து மிரட்டியுள்ளார்.
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இதன் மூலம் சோனல் தினுஷா 114 என்ற அசாத்திய பேட்டிங் சராசரியுடன் இரண்டு சதங்கள், இரண்டு அரைசதங்கள் உட்பட மொத்தமாக 342 ரன்களைக் குவித்து, இந்தத் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக அவர் இதுவரை 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, 2 சதங்கள் மற்றும் 3 அரைசதங்களுடன் 528 ரன்கள் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.