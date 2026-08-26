கொழும்பு டெஸ்ட் | சோனல் தினுஷாவின் சதம் வீண்; 290 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டாகி ஃபாலோ ஆன் ஆனது இலங்கை!
இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இலங்கை அணியின் இளம் ஆல்-ரவுண்டர் சோனல் தினுஷா, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது இரண்டாவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : August 26, 2026 at 10:38 AM IST
கொழும்பு: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இலங்கை அணி 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி, ஃபாலோ ஆன் ஆகியுள்ளது.
இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் துருவ் ஜுரெல் ஆகியோரது அபாரமான சதங்களின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 503 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது.
இதில் அதிகபட்சமாக தேவ்தத் படிக்கல் 117 ரன்களையும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த துருவ் ஜுரெல் 115 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இலங்கை அணி தரப்பில் அசிதா ஃபெர்னாண்டோ 4 விக்கெட்டுகளையும், பிரபாத் ஜெயசூர்யா மற்றும் கெஷரா நுவந்தா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின், தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணிக்குத் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை.
இலங்கை அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான லஹிரு உதாரா, கமில் மிஷாரா, பிரபாத் ஜெயசூர்யா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த பசிந்து சூரியபண்டார மற்றும் கமிந்து மெண்டிஸ் ஜோடி, பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் பசிந்து சூரியபண்டார சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
Sonal Dinusha continues his sensational run with another century against India 👏#WTC27— ICC (@ICC) August 26, 2026
📝: https://t.co/8NP3Qr1pnQ pic.twitter.com/Vvxz6vTJaO
அதேசமயம், மறுமுனையில் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கமிந்து மெண்டிஸ் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வாவும் 8 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து, சதத்தை நெருங்கிய பசிந்து சூரியபண்டாராவும் 80 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய சோனல் தினுஷா, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சோனல் தினுஷா, இந்தத் தொடரில் தனது இரண்டாவது சதத்தைப் பூர்த்தி செய்து அசத்தினார். 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 103 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் சோனல் தினுஷா விக்கெட்டை இழக்க, இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 290 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி ஃபாலோ ஆன் ஆனது.
Sri Lanka all-out for 290 in the 1st innings!— BCCI (@BCCI) August 26, 2026
3⃣ wickets each for Prasidh Krishna & Manav Suthar
2⃣ wickets for Saransh Jain
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj & Ravindra Jadeja#TeamIndia have enforced the follow-on!
Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#SLvIND pic.twitter.com/6e0sgqR8j5
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இந்திய அணி தரப்பில் பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் மானவ் சுதர் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய நிலையில், அறிமுக வீரர் சரண்ஷ் ஜெயின் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து, 213 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இலங்கை அணி தற்போது தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வருகிறது.