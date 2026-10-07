ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு கேப்டன் பொறுப்பு: ஜிம்பாப்வே தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணி அறிவிப்பு!
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடரில், டி20 போட்டிக்கு ஷஃபாலி வர்மாவும், ஒருநாள் போட்டிக்கு தீப்தி சர்மாவும் துணைக் கேப்டன்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 7, 2026 at 1:53 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பதவியிலிருந்து ஹர்மன்பிரீத் கவுர் விலகியதைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனாக நட்சத்திர தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய மகளிர் அணி இம்மாதம் ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிக்கு எதிராக டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்திய மகளிர் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ஹர்மன்பிரீத் கவுர், தனது கேப்டன்சி பொறுப்பில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், டி20 தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஷஃபாலி வர்மாவும், ஒருநாள் தொடருக்கான துணைக் கேப்டனாக தீப்தி சர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகிய போதிலும், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் ஒரு வீராங்கனையாக இரு தொடர்களிலும் விளையாடவுள்ளார். அதேசமயம், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணியில் காயம் காரணமாக ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இடம்பெறவில்லை. அதே நேரத்தில், நிகி பிரசாத், தேஜல் ஹசப்னிஸ், சயாலி சத்காரே மற்றும் மின்னு மணி ஆகியோருக்கு இந்திய அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 News 🚨 Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain 👏 More Details ▶️ https://t.co/jW53GaoweG #INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti https://t.co/4zOhFgDO7h— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
இந்நிலையில் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது குறித்து ஸ்மிருதி மந்தனா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இந்திய அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது மிகப்பெரிய பெருமையாகும். என் மீது நம்பிக்கை வைத்த பிசிசிஐ, தேர்வுக் குழு மற்றும் சக வீராங்கனைகளுக்கு எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இத்தனை ஆண்டுகள் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்திய ஹர்மன்பிரீத் கவுரின் பங்களிப்பிற்கு எனது வாழ்த்துகள். அவர் முழு அர்ப்பணிப்புடன் அணியை வழிநடத்தியதுடன், நமது கிரிக்கெட் பயணத்தின் மிக முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்ந்துள்ளார். இந்த புதிய பதவியின் மூலம் இந்திய கிரிக்கெட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல எனது சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குவேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஏற்கனவே மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை வழிநடத்தி இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று தந்துள்ள ஸ்மிருதி மந்தனா, இந்திய அணிக்காகவும் பல சாதனைகளை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Honoured. Grateful. Ready. 💙 @mandhana_smriti reflects on the immense pride of becoming #TeamIndia Captain and carrying the legacy forward 🫡🇮🇳 https://t.co/qFooagUeJr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
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இந்திய டி20 அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா (துணைக் கேப்டன்), நிகி பிரசாத், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், அனுஷ்கா சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஜி. கமலினி, தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, நந்தினி சர்மா, கிராந்தி கௌட், அருந்ததி ரெட்டி, ஜின்டிமணி கலிதா, மின்னு மணி.
இந்திய ஒருநாள் அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஹர்லீன் தியோல், தேஜல் ஹசப்னிஸ், தீப்தி சர்மா (துணைக் கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், யாஸ்திகா பாட்டியா, வைஷ்ணவி சர்மா, நந்தினி சர்மா, ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், சயாலி சத்காரே, ரேணுகா தாக்கூர்.