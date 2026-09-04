ஸ்மிருதி மந்தனா வரலாற்றுச் சாதனை; ஹாங்காங்கை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது இந்தியா!
சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக சதங்களை விளாசிய வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.
Published : September 4, 2026 at 9:44 AM IST
ஹைதராபாத்: மகளிர் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டியில், ஹாங்காங் அணிக்கு எதிராக 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
மகளிர் ஆசிய கோப்பை 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 193 ரன்கள் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா அதிரடியாக விளையாடி 124 ரன்கள் எடுத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து 194 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஹாங்காங் அணி வீராங்கனைகள், இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் ஹாங்காங் அணி 16.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 56 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளையும், நந்தினி சர்மா, ஸ்ரீசாரணி மற்றும் பிரேமா ராவத் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
Number 1️⃣8️⃣ with her 1️⃣8️⃣th Hundred 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain Smriti Mandhana topping the charts 💯#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/amvoLOKuMl
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹாங்காங் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி தரப்பில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா, சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியதுடன் பல்வேறு வரலாற்று சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
அந்த வகையில், சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் (டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகள் அனைத்தையும் சேர்த்து) ஸ்மிருதி மந்தனா தனது 18ஆவது சர்வதேச சதத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதன் மூலம், ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மெக் லெனிங்கின் (17 சதங்கள்) சாதனையை முறியடித்து, உலகளவில் அதிக சர்வதேச சதங்கள் அடித்த வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்துள்ளார்.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் (மகளிர்)
- ஸ்மிருதி மந்தனா (இந்தியா) - 18 சதங்கள்
- மெக் லானிங் (ஆஸ்திரேலியா) - 17 சதங்கள்
- லாரா வோல்வார்ட் (தென்னாப்பிரிக்கா) - 17 சதங்கள்
- ஹெய்லி மேத்யூஸ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) - 15 சதங்கள்
- சூசி பேட்ஸ் (நியூசிலாந்து) - 14 சதங்கள்
இதுதவிர, இப்போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 124 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் மொத்தம் 10,880 ரன்களைக் கடந்து, இந்தியாவின் முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜின் (10,868 ரன்கள்) வாழ்நாள் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இதன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்திய அணி சார்பாக மட்டுமின்றி, உலகளவிலும் அதிக ரன்கள் குவித்த வீராங்கனை என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
இந்திய அணிக்காக அதிக ரன்கள்
- ஸ்மிருதி மந்தனா - 10,880 ரன்கள்
- மிதாலி ராஜ் - 10,868 ரன்கள்
- ஹர்மன்பிரீத் கவுர் - 9,076 ரன்கள்
- ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் - 4,973 ரன்கள்
- அஞ்சும் சோப்ரா - 3,645 ரன்கள்
🔹 Most runs in Women’s international cricket— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
🔹 Highest individual score in Women’s T20 Asia Cup
🔹 Most 100s in Women’s international cricket
Talk about a record-breaking knock from Vice-captain Smriti Mandhana 🫡🫡#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/oCizHtSjSz
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அதேபோல், மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை வரலாற்றிலேயே ஒரு இன்னிங்ஸில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோர் (124 ரன்கள்) இதுவாகும். இதற்கு முன் இலங்கை வீராங்கனை சாமரி அதபத்து அடித்த 119 ரன்களே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது அதனை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்துள்ளார். மேலும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 2 சதங்கள் அடித்த முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் அவர் நிகழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.