மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த ஸ்மிருதி மந்தனா
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையின் லீக் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய மகளிர் அணி 95 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Published : June 18, 2026 at 3:12 PM IST
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 600 பவுண்டரிகள் விளாசிய உலகின் முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற உலக சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார்.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் லீக் போட்டியில், இந்தியா - நெதர்லாந்து அணிகள் நேற்று லீட்ஸில் உள்ள ஹெடிங்லீ மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க வீராங்கனைகளான ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மாவின் அதிரடியான ஆட்டத்தால், இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 209 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கைக் குவித்தது.
இதில் இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 74 ரன்களும், ஷஃபாலி வர்மா 10 பவுண்டரிகளுடன் 55 ரன்களும் சேர்த்தனர். பின்னர், 210 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி களம் புகுந்த நெதர்லாந்து அணி, இந்திய வீராங்கனைகளின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இதனால், அந்த அணி 17.3 ஓவர்களில் 114 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.
Raising the bar with each game 🙌#TeamIndia Vice-captain Smriti Mandhana is the Player of the Match for her classy knock 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
Scorecard▶️ https://t.co/FMkrKB1zcS#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvNED | @mandhana_smriti pic.twitter.com/dg5vMIWDbP
இந்திய மகளிர் அணி தரப்பில் ஸ்ரீசாரணி 4 விக்கெட்டுகளையும், ஷஃபாலி வர்மா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 95 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த பிரம்மாண்ட வெற்றியின் மூலம் குரூப்-1 புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய மகளிர் அணி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த ஆட்டத்தில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றதுடன், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனித்துவமான சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அதன்படி, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 600 பவுண்டரிகள் விளாசிய உலகின் முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற உலக சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா படைத்துள்ளார். தற்போது அவர் 604 பவுண்டரிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் நியூசிலாந்தின் சூசி பேட்ஸ் 521 பவுண்டரிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், இலங்கையின் சமரி அதபத்து 493 பவுண்டரிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனர். ஆடவர் பிரிவில் பாகிஸ்தானின் பாபர் அசாம் அதிக பவுண்டரிகளை அடித்த பேட்டராக உள்ளார். ஆனால், அவரும் 477 பவுண்டரிகளை மட்டுமே அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝗜𝗡 𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗢𝗙 𝗛𝗘𝗥 𝗢𝗪𝗡 🫡#TeamIndia Vice-captain Smriti Mandhana becomes the first player ever to hit 6️⃣0️⃣0️⃣ fours in T20Is (men's and women's) 🙇♀️— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
Updates ▶️ https://t.co/FMkrKB1zcS#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvNED | @mandhana_smriti pic.twitter.com/KCiBW7PQdI
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அதேசமயம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்த இந்திய வீராங்கனையாக ஸ்மிருதி மந்தனா முதலிடத்தில் உள்ளார். அவர் இதுவரை 4,475 ரன்களைக் குவித்து இந்திய அளவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் டி20 ஜாம்பவான்களான ரோஹித் சர்மா 4,231 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், விராட் கோலி 4,188 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.