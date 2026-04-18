ஹிட்மேனை ஓரம் கட்டிய ஸ்மிருதி மந்தனா; புதிய வரலாறு படைத்து அசத்தல்

சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை குவித்த இரண்டாவது வீராங்கனையாகவும் ஸ்மிருதி மந்தனா உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரோஹித் சர்மா - ஸ்மிருதி மந்தனா (IANS)
Published : April 18, 2026 at 9:14 PM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவிற்காக அதிக ரன்களை குவித்த ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.

இந்திய மகளிர் அணி தற்சமயம் தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுபயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீத் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 157 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.

இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 47 ரன்களையும், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 36 ரன்களையும் சேர்த்தனர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 51 ரன்களையும், அன்னேரி டெர்க்சன் 44 ரன்களையும் சேர்த்ததன் மூலம், 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியையும் வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.

இந்நிலையில் இப்போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி தோல்வியைத் தழுவி இருந்தாலும், அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், இந்த போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 13 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தாலும் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் என இரு பிரிவுகளையும் சேர்த்து டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.

அதன்படி, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அதிக ரன்களை எடுத்த வீரராக முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா இருந்தார். அவர் 159 போட்டிகளில் 4,231 ரன்களை குவித்ததே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் ஸ்மிருதி மந்தனா, 161 போட்டிகளில் விளையாடி 4,244 ரன்களுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்தியர்கள்

  • ஸ்மிருதி மந்தனா - 4,244 ரன்கள்
  • ரோஹித் சர்மா - 4,231 ரன்கள்
  • விராட் கோலி - 4,188 ரன்கள்
  • ஹர்மன்பிரீத் கவுர் - 3,869 ரன்கள்

இதுதவிர, சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களை குவித்த இரண்டாவது வீராங்கனையாகவும் ஸ்மிருதி மந்தனா உள்ளார். இந்த பட்டியலில் நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை சூஸி பேட்ஸ், 181 போட்டிகளில் விளையாடி 4,717 ரனக்ளை குவித்து முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

