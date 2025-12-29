ETV Bharat / sports

மிதாலி ராஜ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் சாதனைகளை முறியடித்த ஸ்மிருதி மந்தனா

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீராங்கனை என்ற ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரின் சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்துளார்.

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் - ஸ்மிருதி மந்தனா
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் - ஸ்மிருதி மந்தனா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 11:50 AM IST

ஹைதராபாத்: சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் 10 ஆயிரம் சர்வதேச ரன்களை கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை மற்றும் உலகளவில் நான்காவது வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஸ்மிருதி மந்தனா பெற்றுள்ளார்.

இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 221 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா 80 ரன்களையும், ஷஃபாலி வர்மா 79 ரன்களையும், ரிச்சா கோஷ் 40 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியில் சமாரி அத்தபத்து 52 ரன்களையும், ஹாசினி பெரேரா 33 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து, மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் அந்த அணியால் 20 ஓவர்களில் 191 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் இந்திய மகளிர் 4-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார். இந்நிலையில் இப்போட்டியில் சில சாதனைகளும் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன. அதுகுறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு.

மந்தனா-ஷெஃபாலி சாதனை

இந்த போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 162 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்தனர். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்த ஜோடி என்ற சாதனையை அவர்கள் படைத்துள்ளனர். முன்னதாக மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி இருவரும் இணைந்து 143 ரன்களை பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது அது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்கோர்கள் (இந்திய மகளிர் அணி).

  • 162 - ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா vs இலங்கை, திருவனந்தபுரம், 2025*
  • 143 - ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ், கிராஸ் ஐலெட், 2019
  • 137 - ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா vs ஆஸ்திரேலியா, டிஒய் பாட்டீல், 2024

உலக சாதனை

இந்த போட்டியில் இரு அணிகளைச் சேர்ந்த எந்த ஒரு பேட்டரும் சதம் அடிக்காத போதிலும், இரு அணிகளும் இணைந்து 412 ரன்களை எடுத்திருந்தன. இதன் மூலம் மகளிர் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் எந்தவொரு பேட்டரும் சதமடிக்காமல், ஒரு போட்டியில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோரைக் கொண்ட போட்டி என்ற உலக சாதனையைப் இந்த போட்டி படைத்துள்ளது.

இந்தியாவின் அதிகபட்ச ஸ்கோர்

இந்தப் போட்டியில் இந்தியா அணி 20 ஓவர்களில் 221 ரன்கள் எடுத்தது. இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி பதிவு செய்த அதிகபட்ச ஸ்கோராகவும் இது மாறியுள்ளது. முன்னதாக கடந்தாண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 217 ரன்களைக் குவித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை இந்த போட்டி முறியடித்துள்ளது.

ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனை

இந்த போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். மேலும் அவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது 10 ஆயிரம் ரன்களையும் பூர்த்தி செய்திருந்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் 10ஆயிரம் சர்வதேச ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை மற்றும் உலகளவில் நான்காவது வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஸ்மிருதி மந்தனா பெற்றுள்ளார்.

இதுதவிர்த்து சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 10ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த வீராங்கனை என்ற மிதாலி ராஜின் சாதனையையும் ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்துள்ளார். இதற்கு முன் மிதாலி ராஜ் 291 இன்னிங்ஸ்களில் 10ஆயிரம் ரன்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஸ்மிருதி மந்தனா 281 இன்னிங்ஸ்களில் இந்த மைல் கல்லை எட்டி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிக சர்வதேச ரன்கள்

  • 10868 - மிதாலி ராஜ் (இந்தியா)
  • 10652 - சுசி பேட்ஸ் (நியூசிலாந்து)
  • 10273 - சார்லோட் எட்வர்ட்ஸ் (இங்கிலாந்து)
  • 10053* - ஸ்மிருதி மந்தனா (இந்தியா)

அதிக சிக்ஸர்கள்

இப்போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 3 சிக்ஸர்களை விளாசி இருந்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த இந்திய வீராங்கனை என்ற ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரின் சாதனையை ஸ்மிருதி மந்தனா முறியடித்துளார். இதற்கு முன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 78 சிக்ஸர்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஸ்மிருதி மந்தனா 80 சிக்ஸர்களை விளாசி அந்த பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த இந்திய வீராங்கனைகள்

  • 80 சிக்ஸர்கள் - ஸ்மிருதி மந்தனா
  • 78 சிக்ஸர்கள் - ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
  • 69 சிக்ஸர்கள் - ஷஃபாலி வர்மா

