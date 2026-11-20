SMAT 2026 | கடைசி பந்து வரை நீடித்த பரபரப்பு; பஞ்சாப்பிடம் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாடு அணி போராடித் தோல்வி!
இந்த தோல்வியின் மூலம் நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடரில் தமிழ்நாடு அணி தங்களுடைய இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 1:30 PM IST
ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடரின் லீக் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் போராடித் தோல்வியைத் தழுவியது.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று இந்தூரில் உள்ள டேலி கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற எலைட் 'பி' பிரிவு அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் தமிழ்நாடு மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் அணி, தமிழ்நாடு பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ஒரு கட்டத்தில் அந்த அணி 104 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ரமன்தீப் சிங் மற்றும் சன்வீர் சிங் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
Tamil Nadu gear up for their next challenge against Punjab in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026-27. 🏏 #SMAT #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/WbvBcAxvQ7— TNCA (@TNCACricket) November 20, 2026
இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ரமன்தீப் சிங் 36 ரன்களிலும், சன்வீர் சிங் 34 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். இதன் மூலம் பஞ்சாப் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 165 ரன்கள் எடுத்தது. தமிழ்நாடு தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மணிமாறன் சித்தார்த் 3 விக்கெட்டுகளையும், ராஜ்குமார் மற்றும் சிலம்பரசன் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் 166 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய தமிழ்நாடு அணிக்குத் தொடக்க வீரர் பாலசுப்பிரமணியம் சச்சின் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார். அதேசமயம், மறுமுனையில் விளையாடிய அமித் சாத்விக் 8 ரன்களிலும், நாராயண் ஜெகதீசன் 14 ரன்களிலும், ஆண்ட்ரே சித்தார்த் 28 ரன்களிலும், ரித்திக் ஈஸ்வரன், ராஜ்குமார் மற்றும் ஷாருக் கான் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
Punjab Won by 5 Run(s) #PUNvTN #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/OP0d5NnnkE— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 20, 2026
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த பாலசுப்பிரமணியம் சச்சின் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 42 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 70 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு சச்சின் விக்கெட்டை இழக்க, தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் தமிழ்நாடு அணி வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 9 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது.
|இதையும் படிங்க
ஆனால் இறுதிவரை போராடிய தமிழ்நாடு அணியால் அந்த ஓவரில் 3 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் தமிழ்நாடு அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 160 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. பஞ்சாப் அணி தரப்பில் கார்த்திக் சாதா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் பஞ்சாப் அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாடு அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.