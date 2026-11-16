SMAT 2026 | கடைசி பந்து வரை நீடித்த பரபரப்பு; ஜம்மு காஷ்மீரிடம் 6 ரன்களில் தோற்றது தமிழ்நாடு அணி!
தமிழ்நாடு அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம், நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
Published : November 16, 2026 at 5:24 PM IST
ஹைதராபாத்: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் தமிழ்நாடு அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஜம்மு காஷ்மீர் அணி திரில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று இந்தூரில் உள்ள ஹோல்கார் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற எலைட் 'பி' பிரிவு அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் சாய் கிஷோர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணி, ஜம்மு காஷ்மீர் அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜம்மு காஷ்மீர் அணி கேப்டன் ஷுபம் கஜூரியா முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். அதன்படி களமிறங்கிய ஜம்மு அணியில் தொடக்க வீரர் திக்ஷாந்த் குந்தல் 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த காம்ரன் இக்பால் மற்றும் கேப்டன் ஷுபம் கஜூரியா இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
A career-best spell in a clutch victory ✨ 🎥 Lone Nasir’s terrific 3/42 proved decisive as Jammu & Kashmir edged past Tamil Nadu by 6 runs 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/mT9maPEfgF #SMAT | @mflone_ https://t.co/jBjvUIq0Sj— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 16, 2026
இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். பின்னர் 10 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 70 ரன்களில் காம்ரன் இக்பால் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ஷுபம் கஜூரியாவும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் அப்துல் சமத்தும் 29 ரன்களுடன் பெவிலியனுக்குத் திரும்பினார்.
இதன் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 201 ரன்களைக் குவித்தது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அதிசயராஜ் டேவிட்சன் மற்றும் கேப்டன் சாய் கிஷோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். பின்னர் 202 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தமிழ்நாடு அணியில் தொடக்க வீரர் துஷார் ரஹேஜா ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார்.
12 Needed Off 1… And Then THIS Happened! 😱 🎥 WATCH how J&K pulled off a victory over Tamil Nadu in a last-over thriller 🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/mT9maPEfgF #SMAT | @mflone_ https://t.co/gBZa7dY2ol— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 16, 2026
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அமித் சாத்விக் மற்றும் பாலசுப்ரமணியம் சச்சின் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சச்சின் 29 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அமித் சாத்விக் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அவருடன் இணைந்த நட்சத்திர வீரர் நாராயண் ஜெகதீசனும் சிறப்பாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது.
பின்னர் 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களில் சாத்விக் விக்கெட்டை இழக்க, 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் ஜெகதீசனும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஷாரூக் கான், சன்னி சந்து, கேப்டன் சாய் கிஷோர் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு நடையைக் கட்டினர். இறுதியில் ராஜ்குமார் 24 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
Tamil Nadu fell short against Jammu & Kashmir in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026-27. 🏏 #SMAT #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/ctzjZAad9Z— TNCA (@TNCACricket) November 16, 2026
|இதையும் படிங்க
இறுதியில் தமிழ்நாடு அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 195 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஜம்மு காஷ்மீர் அணி தரப்பில் லோன் நாசிர் முஸாஃபர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாடு அணியை வீழ்த்தி நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.