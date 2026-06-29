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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்று; ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றின் முழு அட்டவணை இதோ!

நடப்பு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் 'கோல்டன் பூட்' விருதுக்கான பந்தயத்தில் அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி 6 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 3:05 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபீஃபா உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்றுகளின் முடிவில் தென் கொரியா, உருகுவே, துருக்கி உட்பட 16 அணிகள் ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறின.

உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரானது கடந்த ஜூன் 12-ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்தத் தொடரின் லீக் சுற்றுப் போட்டிகள் தற்சமயம் நிறைவடைந்து, நாக்-அவுட் சுற்றுப் போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன.

அந்தவகையில், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 (நாக்-அவுட்) சுற்றுப் போட்டிகள் இன்று (ஜூன் 29) முதல் தொடங்கியுள்ளன. இந்தச் சுற்றில் தோற்கும் அணிகள் தொடரிலிருந்து நேரடியாக வெளியேறும் என்பதால், சுவராஸ்யத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது. இதன் காரணமாக கால்பந்து ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் தற்சமயம் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

முன்னதாக நடைபெற்ற குரூப் சுற்றுப் போட்டிகளின் முடிவில் மொத்தம் 16 அணிகள் தொடரிலிருந்து வெளியேறின. தென் கொரியா, செக்கியா, கத்தார், ஸ்காட்லாந்து, ஹைட்டி, துருக்கி, குராசோ, துனிசியா, ஈரான், நியூசிலாந்து, உருகுவே, சவூதி அரேபியா, ஈராக், ஜோர்டான், உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் பனாமா ஆகிய நாடுகளின் உலகக் கோப்பை கனவு இதோடு முடிவுக்கு வந்தது.

அதேநேரம், நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா, பிரேசில், போர்ச்சுகல், மொராக்கோ ஆகிய முன்னணி அணிகளுடன் ஐவரி கோஸ்ட், கேப் வெர்டே, காங்கோ போன்ற அறிமுக அணிகளும் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன. இதனால், இந்தச் சுற்றில் அனுபவமிக்க அணிகளின் ஆதிக்கம் தொடருமா அல்லது அறிமுக அணிகள் அதிர்ச்சித் தோல்விகளை பரிசளிக்குமா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற அணிகள்

  • குரூப் ஏ: மெக்சிகோ, தென்னாப்பிரிக்கா
  • குரூப் பி: சுவிட்சர்லாந்து, கனடா, போஸ்னியா & ஹெர்சகோவினா
  • குரூப் சி: பிரேசில், மொராக்கோ
  • குரூப் டி: அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, பராகுவே
  • குரூப் ஈ: ஜெர்மனி, ஐவரி கோஸ்ட், ஈக்வடார்
  • குரூப் எஃப்: நெதர்லாந்து, ஜப்பான், ஸ்வீடன்
  • குரூப் ஜி: பெல்ஜியம், எகிப்து
  • குரூப் ஹெச்: ஸ்பெயின், கேப் வெர்டே
  • குரூப் ஐ: பிரான்ஸ், நார்வே, செனகல்
  • குரூப் ஜே: அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரியா, அல்ஜீரியா
  • குரூப் கே: கொலம்பியா, போர்ச்சுகல், காங்கோ(DR Congo)
  • குரூப் எல்: இங்கிலாந்து, கானா, குரோஷியா

ரவுண்ட் ஆஃப் 32 போட்டி அட்டவணை (இந்திய நேரப்படி - IST)

  • தென்னாப்பிரிக்கா vs கனடா: ஜூன் 29, நள்ளிரவு 12:30 மணி
  • பிரேசில் vs ஜப்பான்: ஜூன் 29, இரவு 10:30 மணி
  • ஜெர்மனி vs பராகுவே: ஜூன் 30, அதிகாலை 2:30 மணி
  • நெதர்லாந்து vs மொராக்கோ: ஜூன் 30, காலை 6:30 மணி
  • ஐவரி கோஸ்ட் vs நார்வே: ஜூன் 30, இரவு 10:30 மணி
  • பிரான்ஸ் vs ஸ்வீடன்: ஜூலை 1, அதிகாலை 2:30 மணி
  • மெக்சிகோ vs ஈக்வடார்: ஜூலை 1, காலை 6:30 மணி
  • இங்கிலாந்து vs காங்கோ (DR Congo): ஜூலை 1, இரவு 9:30 மணி
  • பெல்ஜியம் vs செனகல்: ஜூலை 2, நள்ளிரவு 1:30 மணி
  • அமெரிக்கா vs போஸ்னியா: ஜூலை 2, அதிகாலை 5:30 மணி
  • ஸ்பெயின் vs ஆஸ்திரியா: ஜூலை 3, நள்ளிரவு 12:30 மணி
  • போர்ச்சுகல் vs குரோஷியா: ஜூலை 3, அதிகாலை 4:30 மணி
  • சுவிட்சர்லாந்து vs அல்ஜீரியா: ஜூலை 3, காலை 8:30 மணி
  • ஆஸ்திரேலியா vs எகிப்து: ஜூலை 3, இரவு 11:30 மணி
  • அர்ஜென்டினா vs கேப் வெர்டே: ஜூலை 4, அதிகாலை 3:30 மணி
  • கொலம்பியா vs கானா: ஜூலை 4, காலை 7:00 மணி

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கோல்டன் பூட்

நடப்பு ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் 'கோல்டன் பூட்' விருதுக்கான பந்தயத்தில் அர்ஜென்டினா அணியின் லியோனல் மெஸ்ஸி 6 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து பிரான்சின் கிலியன் எம்பாப்பே, உஸ்மானே டெம்பேலே, நார்வேவின் எர்லிங் ஹாலாண்ட் மற்றும் பிரேசிலின் வினிசியஸ் ஜூனியர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.

  • லியோனல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா): 6 கோல்கள்
  • கைலியன் எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்): 4 கோல்கள்
  • உஸ்மானே டெம்பெலே (பிரான்ஸ்): 4 கோல்கள்
  • எர்லிங் ஹாலாண்ட் (நார்வே): 4 கோல்கள்
  • வினிசியஸ் ஜூனியர் (பிரேசில்): 4 கோல்கள்

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