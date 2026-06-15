நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2ஆவது டெஸ்ட்: அறிமுக வீரர்களுடன் களமிறங்கும் இங்கிலாந்து
பென் ஸ்டோக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோரது இடங்களை நிரப்பும் வகையில் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அறிமுக வீரர்கள் ஜோர்டன் காக்ஸ் மற்றும் சோனி பேக்கர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 15, 2026 at 7:48 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் ஜோ ரூட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள கென்னிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் ஜூன் 17ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். அதேசமயம் இந்த போட்டிக்கான இரு அணிகளிலும் சில மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் கேன் வில்லியம்சன் ஓய்வு பெற்றுள்ளதால், வில் யங் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Jofra Archer is here as the boys get to work in south London 💪— England Cricket (@englandcricket) June 14, 2026
📍 @SurreyCricket pic.twitter.com/X3ez570d0k
அதேசமயம் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை காரணமாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் அறிமுக வீரர் ஜோர்டன் காக்ஸ் ஆகியோர் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக ஜோ ரூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. ஜோ ரூட் தலைமையிலான இந்த டெஸ்ட் அணியில் அறிமுக வீரர்கள் ஜோர்டன் காக்ஸ் மற்றும் சோனி பேக்கர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சரும் பிளேயிங் லெவனுக்கு திரும்பியுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆர்ச்சர் விளையாடி இருந்தார். அதன் பிறகு பணிச்சுமை மேலாண்மை காரணமாக சில காலம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், தற்சமயம் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதன் காரணமாக நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Four changes to our XI, with Test debuts for Jordan Cox and Sonny Baker 😍👇— England Cricket (@englandcricket) June 15, 2026
இதையும் படிங்க:
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் டக்கெட், எமிலியோ கே, ஜேக்கப் பெத்தல், ஜோ ரூட் (கேப்டன்), ஹாரி புரூக், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சோனி பேக்கர், மேத்யூ ஃபிஷர், ஜோஷ் டங்
நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லேதம் (கேப்டன்), வில் யங்*, டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டாம் பிளெண்டெல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில் யங், மிட்செல் சான்ட்னர், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், வில்லியம் ஓ'ரூர்க், நாதன் ஸ்மித், பிளேயர் டிக்னர், சக்காரி ஃபால்க்ஸ்.