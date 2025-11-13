ETV Bharat / sports

வீரர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் - காரணம் என்ன?

பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராவல்பிண்டியில் நடைபெறவுள்ளது.

இலங்கை கிரிக்கெட் அணி
ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 11:23 AM IST

ஹைதராபாத்: பாதுகாப்பு காரணங்களால் பாகிஸ்தானில் இருந்து நாடு திரும்பும் இலங்கை வீரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் கூறியுள்ளது சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கை அணி தற்சமயம் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இதனையடுத்து இந்த ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது டி20 போட்டியானது இன்று ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், இரு தினங்களுக்கு முன் இஸ்லாமாபாத்தில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய குண்டு வெடிப்பு தாக்குதலில் 12 பேர் பலியாகினர். மேலும் 25க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

இந்த குண்டு வெடிப்பு தாக்குதல் காரணமாக பாகிஸ்தான் முழுவதும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், தங்கள் பாதுக்காப்பை காரணம் காட்டி இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் நாடு திரும்ப அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் கோரிக்கை வைத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் இலங்கை-பாகிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரானது ரத்து செய்யப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் வீரர்களின் கோரிக்கையை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் ஏற்க மறுத்துள்ளது. மேலும், பாகிஸ்தான் அரசு இலங்கை வீரர்களுக்கு முழு பாதுகாப்பை வழங்குவதாக உறுதியளித்திருப்பதாகவும், வாரியத்தின் முடிவை மீறி நாடு திரும்பும் வீரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் கூறியுள்ளது, கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இலங்கை அணியின் வீரர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி நாடு திரும்ப கோரிக்கை விடுத்துள்ளளனர். இதனையடுத்து கிரிக்கெட் வாரியம், அணி வீரர்கள், குழு உறுப்பினர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளது. மேலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகளும் வீரர்களுக்கான முழு பாதுகாப்பையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளனர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும் அந்த அறிக்கையில், "இதையடுத்து வீரர்கள் மற்றும் குழு உறுப்பினர்கள் திட்டமிட்டபடி சுற்றுப்பயணத்தைத் தொடருமாறு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. வாரியத்தின் உத்தரவுகளை மீறி எந்தவொரு வீரரோ அல்லது குழு உறுப்பினர்களோ நாடு திரும்பினால், அவர்கள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவதுடன், துறை ரீதியிலான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்" என்றும் எச்சரித்துள்ளது. இதனால் திட்டமிட்டபடி இலங்கை-பாகிஸ்தான் ஒருநாள் தொடர் நடைபெறும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இலங்கை அணி மீது பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருந்தது. அச்சமயத்தில் இலங்கையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் உயிர் பிழைத்து நாடு திரும்பியிருந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து கிட்டத்திட்ட 10 ஆண்டுகள் பாகிஸ்தானில் எந்தவொரு சர்வதேச போட்டிகளும் நடத்தப்படாமல் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை ஒருநாள் அணி: சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), பதும் நிஷங்க, லஹிரு உதார, கமில் மிஷார, குசல் மெண்டிஸ், சதீர சமரவிக்ரம, கமிந்து மெண்டிஸ், ஜனித் லியனகே, பவன் ரத்நாயக்க, வனிந்து ஹசரநாக, மஹேஷ் தீக்ஷன, ஜெஃப்ரி வன்டர்சே, துஷ்மந்த சமீர, அசித்த பெர்னாண்டோ, பிரமோத் மதுஷன், ஈஷான் மலிங்க

