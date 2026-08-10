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இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக சர்ஃப்ராஸ் கான் இந்திய அணியில் சேர்ப்பு!

இந்திய அணிக்காக இதுவரை 6 சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சர்ஃப்ராஸ் கான், ஒரு சதம் உட்பட 371 ரன்களை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சர்ஃப்ராஸ் கான்
சர்ஃப்ராஸ் கான் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 1:09 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணியில், காயம் அடைந்த இளம் வீரர் சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக மும்பையைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் சர்ஃப்ராஸ் கான் மாற்று வீரராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதி கொழும்புவிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே இலங்கை சென்றடைந்து பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பிடித்திருந்த சாய் சுதர்சன் காயம் காரணமாகத் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். முன்னதாக இந்திய 'ஏ' சுற்றுப்பயணத்தின் போது சாய் சுதர்சனுக்கு வலது கால் கட்டை விரல் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது.

சாய் சுதர்சனின் காயம் முழுமையாகக் குணமடையாததன் காரணமாக, மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி இந்த டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து அவர் விலகியுள்ளார். இந்நிலையில், தொடரிலிருந்து விலகிய சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக, உள்நாட்டுக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பல சாதனைகளைப் படைத்து வரும் சர்ஃப்ராஸ் கானுக்கு இந்திய டெஸ்ட் அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்திருந்தார். இருப்பினும், அந்தத் தொடரில் அவருக்குப் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. அதன்பின் இந்திய அணியில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருந்த சர்ஃப்ராஸ் கான், தற்சமயம் இலங்கை டெஸ்ட் தொடரின் மூலம் மீண்டும் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார்.

இந்திய அணிக்காக இதுவரை 6 சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சர்ஃப்ராஸ் கான், ஒரு சதம் உட்பட 371 ரன்களை எடுத்துள்ளார். அதேசமயம், முதல்தர கிரிக்கெட்டில் 62 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சர்ஃப்ராஸ் கான் 17 சதங்கள், 16 அரைசதங்கள் என 64.73 என்ற அபார சராசரியுடன் 5,114 ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அணியில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்ட செய்தி வெளியானவுடன், சர்ஃப்ராஸ் கான் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் இந்திய அணியின் சீருடை அணிந்திருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டார். அதில் அவரது தந்தை நௌஷாத் கானும் அருகில் அமர்ந்திருந்தார். இதையடுத்து சர்ஃப்ராஸ் கானின் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

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இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி, சர்ஃப்ராஸ் கான்.*

TAGGED:

SARFARAZ KHAN
இந்தியா தேசிய கிரிக்கெட் அணி
சர்ஃப்ராஸ் கான்
INDIA VS SRI LANKA TEST SERIES
SL VS IND

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