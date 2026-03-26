சிஎஸ்கே-வின் சம்பவம் உறுதி.. தொடக்க ஜோடியை உறுதி செய்த கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
கடந்த சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரராக அசத்திய இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே, இந்த முறை 3ஆவது வரிசையில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 26, 2026 at 1:08 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்க இன்னும் சில நாள்களே உள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய தொடக்க ஜோடி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வெளியிட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ளது. இதில் மார்ச் 30 ஆம் தேதி நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, முதல் சீசனில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலானது இந்த போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்? என்ற கேள்விகள் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன் வருகையை அடுத்து, அணியின் தொடக்க ஜோடி யார்? என்ற கேள்வியும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஏனெனில் கடந்த சீசன்களில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிஎஸ்கே அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறங்கினார். அதன்பின் தேவை கருதி ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 3ஆம் வரிசையில் களமிறங்கினார்.
பின்னர் அவர் மீண்டும் தொடக்க வீரர் இடத்தில் களமிறங்கினார். மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலும், ஐபிஎல் தொடரிலும் தொடக்க வீரராக செயல்பட்டு வந்துள்ளார். இதனால் இந்த ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இதன் காரணமாகவே சிஎஸ்கே அணியின் தொடக்க வீரர்கள் குறித்த கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்த நிலையில் தான், மும்பையில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் கேப்டன்கள் சந்திப்பின் போது, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வரவிருக்கும் சீசனுக்கான தொடக்க வீரர்கள் குறித்து முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வழங்கியுள்ளார். அதில் அவர், இந்த சீசனில் தானும் (ருதுராஜ்), சிஎஸ்கே-வில் புதிதாக இணைந்த நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சனும் தொடக்க வீரர்களாகக் களமிறங்குவோம் என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இதன் காரணமாக கடந்த சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரராக அசத்திய இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே, இந்த முறை 3ஆவது வரிசையில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த சீசனில் லீக் சுற்றுடன் வெளியேறிய சிஎஸ்கே அணி, இந்த முறை மீண்டும் வெற்றி பாதக்கும் திரும்பும் முனைப்பில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - சஞ்சு சாம்சனை தொடக்க ஜோடியாக களமிறங்கவுள்ளது.
அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலும் சேர்த்து சஞ்சு சாம்சன் இதுவரை 71 போட்டிகளில் தொடக்க வீரராக விளையாடியுள்ளார். அதில் அவர் 154 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில், 33 என்ற சராசரியுடன் 2500க்கும் அதிகமான ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதுதவிர அவர் 5 சதங்களையும், 10 அரைசதங்களையும் பதிவு செய்துள்ளார். அதில் மூன்று சதங்களை அவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
From the skipper himself 👀@Ruutu1331 reveals CSK’s opening pair at #CaptainsDay 🏏#TATAIPL 2026 👉 Starts 28 Mar, 5:30 PM pic.twitter.com/xOhS4GOmUC— Star Sports (@StarSportsIndia) March 26, 2026
மறுபக்கம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சிஎஸ்கே அணியின் தொடக்க வீரராக 71 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய நிலையில், 137 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில், 40 என்ற சராசரியுடன் 2500க்கும் அதிகமான ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் அவர் 2 சதங்களையும், 20 அரைசதங்களையும் அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் தொடக்க ஜோடியை காண ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.