'சிராஜை நீக்கியது தவறான முடிவு அல்ல' - பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷு கோடக் விளக்கம்!
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 5:16 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் முகமது சிராஜ் நீக்கப்பட்டது தவறான முடிவு அல்ல என இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷு கோடக் விளக்கமளித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், ஹென்றி நிக்கோல்ஸின் சதம் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸின் அரைசதத்தால் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். முன்னதாக, இந்தப் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் நீக்கப்பட்டது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்திய அணியின் தேர்வு குறித்துப் பல முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களும் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
Stumps on Day 1️⃣ Jasprit Bumrah leads #TeamIndia's bowling effort on the opening day of the series with 3️⃣ wickets ☝️ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/JM6CpHQLmL— BCCI (@BCCI) November 19, 2026
இந்நிலையில், முகமது சிராஜ் நீக்கப்பட்டது தவறான முடிவு அல்ல என்று இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷு கோடக் விளக்கமளித்துள்ளார். இதுகுறித்துப் பேசிய அவர், "சிராஜ் மீது எந்தத் தவறும் இல்லை. அணியைத் தேர்வு செய்தபோது இதுவே சிறந்த பிளேயிங் லெவன் என்று நாங்கள் கருதினோம். சிராஜை நீக்கியது தவறான முடிவு என்று நான் நினைக்கவில்லை.
இது வெறும் முதல் நாள் ஆட்டம் மட்டுமே. முதல் நாளை மட்டும் மனதில் வைத்து நாங்கள் அணியைத் தேர்வு செய்வதில்லை. மாறாக 2, 3 மற்றும் 4ஆம் நாள் ஆட்டங்களையும் கருத்தில் கொண்டே அணியைத் தேர்வு செய்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, இந்தப் போட்டியில் விக்கெட் ஏதும் வீழ்த்தாமல் 16 ஓவர்களில் 58 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்த பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குக் கோடக் ஆதரவு தெரிவித்தார்.
News Alert! There is nothing wrong with (Mohammed) Siraj. We thought this was the best 11 when we picked the side. I don't think dropping Siraj was a wrong decision: India batting coach Sitanshu Kotak #INDvsNZ #BCCI https://t.co/QRV0ii608T— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
இதுகுறித்துப் பேசிய அவர், "பிரசித் கிருஷ்ணா ஒரு சிறந்த பந்துவீச்சாளர் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். அவர் சில ரன்களை விட்டுக்கொடுப்பார் என்பதும் எங்களுக்குத் தெரியும். அவர் விக்கெட் எடுத்தால் நமக்குப் பிடிக்கிறது. ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தால் பிடிப்பதில்லை. அவரை அப்படிப் பார்ப்பது நியாயமற்றது. எதிரணியின் டாப் ஆர்டரில் நான்கு இடதுகை பேட்டர்கள் இருந்ததால் நாங்கள் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு முன்னுரிமை அளித்தோம்" என்றார்.
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முன்னதாக, இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி ஒரு கட்டத்தில் 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின், 6ஆவது விக்கெட்டிற்கு ஜோடி சேர்ந்த ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். இதில் நிக்கோல்ஸ் சதம் அடித்த நிலையில், கிளென் பிலிப்ஸும் சதத்தை நெருங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.