சின்க்ஃபீல்ட் தொடரில் பிரக்ஞானந்தா டிரா; கெய்ர்ன்ஸ் தொடரில் ஹம்பி சறுக்கல்!
கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை மகளிர் செஸ் தொடரின் 6ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பி, அமெரிக்காவின் இளம் வீராங்கனை ஆலிஸ் லீயிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவினார்.
Published : August 17, 2026 at 2:09 PM IST
ஹைதராபாத்: சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை சர்வதேச செஸ் தொடரின் 6ஆவது சுற்றில், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர் லெவோன் அரோனியனுக்கு எதிரான ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார்.
அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் புகழ்பெற்ற சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை மற்றும் மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை செஸ் தொடர்கள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இத்தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 6ஆவது சுற்றுப் போட்டியில், அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரரான லெவோன் அரோனியனை எதிர்த்து இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை
இப்போட்டியில் கருப்பு நிற காய்களுடன் களமிறங்கிய பிரக்ஞானந்தா, தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிராளியின் வியூகங்களை முறியடித்தார். இறுதியில் இருவரது வெற்றி வாய்ப்பும் குறைந்ததைத் தொடர்ந்து, பிரக்ஞானந்தா மற்றும் அரோனியனுக்கு இடையேயான போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் பிரக்ஞானந்தா 3.5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் கூட்டு இரண்டாம் இடத்தை வெற்றிகரமாகத் தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
Round 6 of the 2026 Sinquefield Cup saw four draws and one decisive game.— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 16, 2026
Anish Giri scored the only victory of the day, defeating Jorden van Foreest to claim his first win of the tournament and move to 2.5/6.
Sam Sevian – Vincent Keymer, Maxime Vachier-Lagrave – Wesley So,… pic.twitter.com/u9abPmD2hg
மேலும், அமெரிக்காவின் பேபியானோ கருவானா, பிரான்சின் மாக்சிம் வச்சியர்-லாக்ரேவ் மற்றும் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மர் ஆகியோருடன் இணைந்து பிரக்ஞானந்தா கூட்டு இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளார். அதேசமயம், 4 புள்ளிகளுடன் அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். இத்தொடரில் இன்னும் 3 சுற்றுகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள நிலையில், யார் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.
கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை
மறுபக்கம் மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பையின் 6ஆவது சுற்று இந்திய ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமாக அமைந்தது. இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான கோனேரு ஹம்பி, அமெரிக்காவின் இளம் வீராங்கனை ஆலிஸ் லீயை எதிர்கொண்டார். ஆட்டத்தின் ஒரு கட்டத்தில் ஹம்பி முற்றிலும் வெற்றி பெறும் நிலையில் வலுவாக இருந்தபோதிலும், எதிர்பாராத விதமாக செய்த ஒரு தவறான நகர்த்தலால் ஆலிஸ் லீயிடம் வெற்றியைப் பறிகொடுத்தார்.
அதேநேரம், மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை திவ்யா தேஷ்முக், கிரீஸ் நாட்டின் ஸ்டாவ்ரூலா சோலகிடோவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார். மேலும், இந்தியாவின் முன்னணி மகளிர் கிராண்ட்மாஸ்டரான ஆர். வைஷாலி, உக்ரைனின் அன்னா முசிசுக்குடன் மோதிய ஆட்டமும் சமனில் முடிந்தது. மகளிர் பிரிவில் சீனாவின் டான் சோங்கி 4.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். திவ்யா தேஷ்முக் 3.5 புள்ளிகளுடன் 3ஆம் இடத்தில் உள்ளார்.
Results and standings after Round 6 of the Cairns Cup 🏆 pic.twitter.com/umuOuU8zAi— Saint Louis Chess Club (@STLChessClub) August 16, 2026
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இந்நிலையில் சின்க்ஃபீல்ட் தொடரின் 7ஆவது சுற்றில் ஆர். பிரக்ஞானந்தா அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரரான ஃபேபியானோ கருவானாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். அதேபோல் கெய்ர்ன்ஸ் தொடரில் திவ்யா தேஷ்முக், சீனாவின் டான் சோங்கியை எதிர்கொள்கிறார். ஆர். வைஷாலி நடப்பு சாம்பியனான காரிசா யிப்-யையும், கோனேரு ஹம்பி சுவிட்சர்லாந்தின் அலெக்ஸாண்ட்ரா கோஸ்டெனியுக்கையும் எதிர்கொள்ள உள்ளனர்.