சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026 | கடைசி நொடி வரை நீடித்த பரபரப்பு; நூலிழையில் பட்டத்தை தவறவிட்டார் பிரக்ஞானந்தா!
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை தொடரின் புள்ளிகள் அடிப்படையில் டாப் 4 இடங்களைப் பிடித்த பிரக்ஞானந்தா, வெஸ்லி சோ, ஃபேபியானோ கருவானா மற்றும் வின்சென்ட் கெய்மர் ஆகியோர் கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
Published : August 20, 2026 at 2:03 PM IST
ஹைதராபாத்: சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை செஸ் தொடரின் பரபரப்பான ‘அர்மகெடான்’ டைபிரேக்கர் ஆட்டத்தில், அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவிடம் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா நூலிழையில் தோல்வியடைந்து சாம்பியன் பட்டத்தை இழந்தார்.
உலகெங்கிலும் உள்ள சதுரங்க ரசிகர்களால் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 2026 சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை (Sinquefield Cup) மற்றும் பெண்களுக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை (Cairns Cup) ஆகிய சர்வதேச செஸ் தொடர்கள் அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் நடைபெற்ற இறுதி மற்றும் 9ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரியை எதிர்கொண்டார்.
இப்போட்டியில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் களமிறங்கிய பிரக்ஞானந்தா சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். மறுபக்கம் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய அனிஷ் கிரி சிறப்பாக செயல்பட, யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. இதில் இரு வீரர்களும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுகொடுக்காமல் சம பலத்துடன் போராடியதால், இந்த ஆட்டம் இறுதியில் டிராவில் முடிவடைந்தது.
Must-watch moments during the Armageddon match between Pragg and Wesley to determine the winner of the 2026 Sinquefield Cup! 🏆#grandchesstour #SinquefieldCup pic.twitter.com/esu1RsPZbA— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 19, 2026
இந்த டிரா மூலம் கிடைத்த அரை புள்ளியோடு, ஒட்டுமொத்தமாக 5.5 புள்ளிகளைப் பெற்ற பிரக்ஞானந்தா, அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுடன் இணைந்து புள்ளிப் பட்டியலில் கூட்டாக முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்தமாக 5.5 புள்ளிகளைப் பெற்ற பிரக்ஞானந்தா, முதலிடத்தில் இருந்த அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுடன் சமநிலையை எட்டினார்.
இதன் காரணமாகவே, சாம்பியனைத் தீர்மானிக்க வெஸ்லி சோ மற்றும் பிரக்ஞானந்தா இடையே டைபிரேக்கர் சுற்றுகள் நடத்தப்பட்டன. எனினும், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க நடத்தப்பட்ட 'ரேபிட்' மற்றும் 'பிளிட்ஸ்' டைபிரேக்கர் ஆட்டங்களும் டிராவில் முடிந்தன. இறுதியாக, ஒட்டுமொத்த போட்டியின் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் 'அர்மகெடான்' (Armageddon) ஆட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய வெஸ்லி சோ, ஆட்டத்தை சாமர்த்தியமாக டிரா செய்தார். அர்மகெடான் விதிமுறைப்படி, கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடுபவர் ஆட்டத்தை டிரா செய்தாலே வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார். அந்த விதியின் அடிப்படையில், வெஸ்லி சோ சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பையின் சாம்பியனாக அறிவிக்கப்பட்டார். இதனால் இந்திய வீரர் பிரக்ஞானந்தா நூலிழையில் சாம்பியன் பட்டத்தை இழந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார்.
🏆 Wesley So wins the 2026 Sinquefield Cup!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 19, 2026
After nine rounds, Wesley So and Praggnanandhaa finished tied at the top with 5.5/9, sending the tournament into a playoff.
The rapid games ended in a draw, before Wesley prevailed in Armageddon, holding the draw with Black to claim the… pic.twitter.com/KAf537go5r
இதன் மூலம் சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை தொடரில் வெஸ்லி சோ சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். இறுதிவரை அசாத்தியமாகப் போராடிய இந்திய வீரர் பிரக்ஞானந்தா இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவிற்கு 87,500 அமெரிக்க டாலரும் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.83 லட்சம்), இரண்டாம் இடம் பிடித்த பிரக்ஞானந்தாவிற்கு 57,500 அமெரிக்க டாலரும் (சுமார் ரூ.55 லட்சம்) பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் நூலிழையில் கைநழுவினாலும், இந்த ஆண்டின் ஒட்டுமொத்த கிராண்ட் செஸ் டூர் போட்டிகளில் பெற்ற புள்ளிகள் அடிப்படையில் ஆர். பிரக்ஞானந்தா டாப் 4 இடங்களுக்குள் நுழைந்து, ஆகஸ்ட் 22 முதல் ஆகஸ்ட் 24 வரை நடைபெறவுள்ள 2026 கிராண்ட் செஸ் டூர் (Grand Chess Tour) இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக இந்த கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்ற ஒரே இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பிரக்ஞானந்தா பெற்றுள்ளார்.
The Final Four is set! 🔥♟️— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 19, 2026
Wesley So, Praggnanandhaa, Vincent Keymer, and Fabiano Caruana have officially secured their spots in the 2026 Grand Chess Tour Finals! 🏆
After a season of battles across the Tour, these four have earned the chance to fight for the ultimate GCT title.… pic.twitter.com/ssfrd7waxI
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அதுமட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த டூர் புள்ளிகள் பட்டியலில் 35.5 புள்ளிகளுடன் வெஸ்லி சோவை விட ஒரு புள்ளி அதிகமாகப் பெற்று பிரக்ஞானந்தா முதலிடத்துடன் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ளார். மேலும் புள்ளி பட்டியலின் டாப் 4 இடங்களைப் பிடித்த இந்தியாவின் ஆர். பிரக்ஞானந்தாவுடன் சேர்த்து, அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ, ஃபேபியானோ கருவானா மற்றும் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மர் ஆகியோரும் இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாக தகுதிப்பெற்றுள்ளனர்.