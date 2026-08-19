சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026 | பிரான்ஸ் கிராண்ட்மாஸ்டரை வீழ்த்தி முதலிடம் பிடித்தார் பிரக்ஞானந்தா!
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பைத் தொடரில் நாளை நடைபெறவுள்ள கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, நெதர்லாந்தின் நட்சத்திர வீரர் அனீஷ் கிரியை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 1:12 PM IST
ஹைதராபாத்: சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பைத் தொடரின் எட்டாவது சுற்றில், பிரான்சின் முன்னணி வீரர் மாக்சிம் வாசியர்-லாகிரேவை வீழ்த்திய இந்திய இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, 5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் கூட்டு முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் புகழ்பெற்ற சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை (Sinquefield Cup) மற்றும் மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை (Cairns Cup) செஸ் தொடர்கள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. ஆடவருக்கான சின்க்ஃபீல்ட் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 8ஆவது சுற்றுப் போட்டியில், பிரான்சின் மாக்சிம் வாசியர் - லாகிரேவை எதிர்த்து இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
பிரக்ஞானந்தா அபார வெற்றி
இப்போட்டியில் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா, ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிராளிக்கு அழுத்தத்தைக் கொடுத்தார். தொடர்ந்து துல்லியமான நகர்வுகளை மேற்கொண்ட பிரக்ஞானந்தா, வெறும் 27 நகர்வுகளிலேயே மாக்சிம் வாசியரை வீழ்த்தி அசத்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் 5 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
Praggnanandhaa defeats MVL and catches Wesley So at the top of the standings with just one round to go in the Sinquefield Cup! The race for the title is going down to the wire. ♟️🔥#grandchesstour #SinquefieldCup pic.twitter.com/U31wCBgyeJ— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 18, 2026
இதன் மூலம் சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பைத் தொடரின் 8ஆவது சுற்றின் முடிவில், அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுடன் இணைந்து பிரக்ஞானந்தா முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். இப்பட்டியலில் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மர் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவோகிர் சிந்தாரோவ் ஆகிய இருவரும் தலா 4.5 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ காருவானா 4 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.
வைஷாலிக்கு ஏமாற்றம்
மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பைத் தொடரின் 8ஆவது சுற்றில் இந்திய வீராங்கனைகள் ஏமாற்றமளித்தனர். இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனையான ஆர். வைஷாலி, அமெரிக்காவின் ஆலிஸ் லீயை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், தொடக்கம் முதலே ஆலிஸ் லீ தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தினார். இறுதியில், ஆலிஸ் லீ வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் தனது இரண்டாவது இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் அனுபவமிக்க வீராங்கனை கோனெரு ஹம்பியும், இளம் வீராங்கனை திவ்யா தேஷ்முக்கும் நேருக்கு நேர் மோதினர். இதில் இருவருமே சமபலத்துடன் போராடினர். ஆட்டத்தின் இறுதிவரை யாருக்கும் சாதகமான சூழல் அமையாததால், இப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக, திவ்யா தேஷ்முக் 4 புள்ளிகளுடன் 4ஆவது இடத்திலும், கோனெரு ஹம்பி மற்றும் வைஷாலி ஆகியோர் புள்ளிப்பட்டியலில் முறையே 8 மற்றும் 9ஆம் இடங்களிலும் உள்ளனர்.
Round 8 brought three decisive games and set up a dramatic finale at the 2026 Sinquefield Cup!— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 19, 2026
Praggnanandhaa defeated MVL to catch Wesley So at the top of the standings on 5/8. Javokhir Sindarov beat Jorden van Foreest, while Vincent Keymer scored a victory over Fabiano Caruana.… pic.twitter.com/gBu24ze9pc
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அடுத்த சுற்று
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பைத் தொடரில் நாளை நடைபெறவுள்ள கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, நெதர்லாந்தின் நட்சத்திர வீரர் அனீஷ் கிரியை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். அதேசமயம், கூட்டு முன்னிலையில் இருக்கும் அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவோகிர் சிந்தாரோவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். இந்த இறுதிச் சுற்றே சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பையின் வெற்றியாளர் யார் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் என்பதால், சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.