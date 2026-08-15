சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை 2026: முதலிடத்தைக் குறிவைக்கும் பிரக்ஞானந்தா, திவ்யா தேஷ்முக்!
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை புள்ளிப்பட்டியலில் அமெரிக்காவின் பேபியானா கருணா மற்றும் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர் ஆகியோருடன் இணைந்து இந்தியாவின் ஆர். பிரக்ஞானந்தா கூட்டு இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 3:46 PM IST
ஹைதராபாத்: சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை சர்வதேச செஸ் தொடரின் 5ஆவது சுற்றில், இந்திய இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர் வெஸ்லி சோ-வுக்கு எதிரான ஆட்டத்தை டிராவில் முடித்தார்.
உலகப் புகழ்பெற்ற கிராண்ட் செஸ் டூர் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை செஸ் தொடரானது அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸ் நகரில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தொடரில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது சுற்றுப் போட்டியில், அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரரான வெஸ்லி சோ-வை எதிர்த்து இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.
சின்க்ஃபீல்ட் கோப்பை
தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடித்து வரும் வெஸ்லி சோ-வுக்கு எதிராக, கருப்பு காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தாவுக்கு இந்த ஆட்டம் பெரும் சவாலாக அமைந்தது. ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே வெஸ்லி சோ தனது வெள்ளை காய்களின் சாதகத்தைப் பயன்படுத்தி பிரக்ஞானந்தாவுக்கு அழுத்தத்தைக் கொடுக்க முயன்றார்.
இருப்பினும் பிரக்ஞானந்தா சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன், எந்த இடத்திலும் வெஸ்லிக்கு வெற்றிபெறும் வாய்ப்பைக் கொடுக்கவில்லை. இறுதியில் இருவரது வெற்றி வாய்ப்பும் குறைந்ததைத் தொடர்ந்து, பிரக்ஞானந்தா மற்றும் வெஸ்லி சோ இடையேயான போட்டி டிராவில் முடிவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் பிரக்ஞானந்தா 3 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறினார்.
Round 5 of the 2026 Sinquefield Cup saw Fabiano Caruana and Vincent Keymer score the only victories of the day, while the other three games ended in draws. After five rounds, Wesley So remains the sole leader with 3.5 points, but a four-player group is now only half a point… pic.twitter.com/o1Ckp0bwcf— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 15, 2026
மேலும், அமெரிக்காவின் பேபியானா கருணா மற்றும் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமர் ஆகியோருடன் இணைந்து கூட்டு இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளார். அதேசமயம், 3.5 புள்ளிகளுடன் அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். இத்தொடரில் இன்னும் 4 சுற்றுகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள நிலையில், யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.
கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை
மறுபக்கம், மகளிருக்கான கெய்ர்ன்ஸ் கோப்பை செஸ் தொடரின் 5ஆவது சுற்றில் இந்திய வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இதில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் திவ்யா தேஷ்முக், கஜகஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபாயேவாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் இரு வீராங்கனைகளும் உத்திகளை நேர்த்தியாகக் கையாண்டதால், ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது.
அதேசமயம் மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிராண்ட்மாஸ்டர் கோனெரு ஹம்பி, சக இந்திய வீராங்கனையான ஆர். வைஷாலியை எதிர்கொண்டார். வெள்ளை காய்களுடன் விளையாடிய ஹம்பி ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆட்டத்தைத் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முயன்றார். ஆனால் மறுபக்கம் வைஷாலியும் அதற்கு இணையாகச் சிறப்பாக விளையாட, இருவருக்கும் இடையிலான போட்டியும் டிராவில் முடிவடைந்தது.
Results and standings after Round 5 of the Cairns Cup 🏆— Saint Louis Chess Club (@STLChessClub) August 14, 2026
It was a peaceful day going into the rest day tomorrow. Let’s see what the players will bring in Round 6! pic.twitter.com/CDtXXIeeBZ
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ஐந்தாவது சுற்றின் முடிவில், சீனாவின் டான் ஜோங்கி 3.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக், கஜகஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபாயேவா, அமெரிக்காவின் அலிஸ் லீ மற்றும் கிரீஸ் நாட்டின் ஸ்டாவ்ரூலா சோலகிடோ ஆகியோர் தலா 3 புள்ளிகளுடன் கூட்டு இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளனர். அதேசமயம் இந்தியாவின் கோனெரு ஹம்பி 2.5 புள்ளிகளுடனும், ஆர். வைஷாலி 1.5 புள்ளிகளுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் நீடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.