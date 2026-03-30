மியாமி ஓபன் 2026: வரலாற்று சாதனை படைத்த ஜானிக் சின்னர், அரினா சபலென்கா
சின்னர் மற்றும் சபலென்கா இருவரும் இந்தியன் வெல்ஸ் மற்றும் மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று சன்ஷைன் டபுள் சாதனையை படைத்துள்ளனர்.
Published : March 30, 2026 at 7:56 PM IST
புளோரிடா: மியாமி ஓபன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஜானிக் சின்னரும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் அரினா சபலென்காவும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இத்தாலியின் முன்னணி வீரர் ஜானிக் சின்னர், செக் குடியரின் ஜிரி லெஹெகாவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதல் ஜானிக் சின்னர் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றார்.
Sinner claims the Sunshine Double for the very first time 👊
He’s the first Italian to achieve the feat and becomes the first player to complete the Sunshine Double since Roger Federer in 2017…@bnpparibasopen | @miamiopen pic.twitter.com/RB2Cv83iMH
ஜானிக் சின்னர் அசத்தல்
அதன்படி, முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய ஜானிக் சின்னர், இரண்டாவது செட்டையும் 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜிரி லெஹெகாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஜானிக் சின்னர் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இது தவிர, இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜானிக் சின்னர், ஒரே ஆண்டில் இந்தியன் வெல்ஸ் மற்றும் மியாமி ஓபன் ஆகிய இரண்டையும் வென்று 'சன்ஷைன் டபுள்' (Sunshine Double) எனும் அரிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச டென்னிஸ் வரலாற்றில் சன்ஷைன் டபுள் சாதனையை படைத்த 8-வது வீரர் என்ற பெருமையையும் ஜானிக் சின்னர் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Sunshine double SECURED! 💪
@SabalenkaA defeats Gauff in a three-set epic, 6-2, 4-6, 6-3 to take home the trophy in Miami 🤩
சபலென்கா சாதனை வெற்றி
அதே சமயம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி போட்டியில், உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் இளம் நட்சத்திர வீர் கோகோ காஃபை எதிர்கொண்டார். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சபலென்கா முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கோகோ காஃப் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.
இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. மூன்றாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட சபலென்கா 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்றார். இதன் மூலம் அரினா சபலென்கா 6-2, 4-6 மற்றும் 6-3 என்ற செட் கணக்கில் கோகோ காஃபை போராடி வென்றதுடன், மியாமி ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
அதே சமயம் அரினா சபலென்காவும் இந்தியன் வெல்ஸ் தொடரைத் தொடர்ந்து மியாமி ஓபனையும் வென்று, 'சன்ஷைன் டபுள்' சாதனையை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டென்னிஸில் சன்ஷைன் டபுள் சாதனையை படைக்கும் 5-வது வீராங்கனை என்ற பெருமையை சபலென்கா பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.