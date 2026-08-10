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சின்சினாட்டி ஓபன் 2026: காயத்தால் அடுத்தடுத்து விலகிய சின்னர், அல்காரஸ்; அமெரிக்க ஓபனில் பங்கேற்பதும் சந்தேகம்?

முன்னணி வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், வலது மணிக்கட்டில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக கடந்த சில மாதங்களாகவே சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்பதைத் தவிர்த்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜானிக் சின்னர் - கார்லோஸ் அல்காரஸ்
ஜானிக் சின்னர் - கார்லோஸ் அல்காரஸ் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 1:45 PM IST

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ஹைதராபாத்: டென்னிஸ் விளையாட்டின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் மற்றும் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக, வரவிருக்கும் சின்சினாட்டி ஓபன் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.

உலகின் மிகப்பழமையான மற்றும் மிகவும் மதிப்புமிக்க சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர்களில் சின்சினாட்டி ஓபன் தொடரும் ஒன்றாகும். அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாணத்தில் உள்ள சின்சினாட்டி நகரில் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இத்தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 1899ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இத்தொடர், அமெரிக்க ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிக்கு முன்னதாக நடைபெறும் மிக முக்கிய தகுதிப் போட்டியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரானது நாளை (ஆகஸ்ட் 11) முதல் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் உலகின் முன்னணி வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இத்தொடரிலிருந்து முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் இருவர் அடுத்தடுத்து விலகியுள்ளது ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அந்த வகையில், டென்னிஸ் விளையாட்டின் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் மற்றும் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் ஆகியோர் காயம் காரணமாக, வரவிருக்கும் சின்சினாட்டி ஓபன் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர். இதில் ஜானிக் சின்னர் காயம் காரணமாக கடந்த மாதம் நடந்த விம்பிள்டன் தொடருக்குப் பிறகு எந்தவொரு சர்வதேச போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை.

அதிலும் குறிப்பாக, டொராண்டோ மாஸ்டர்ஸ் தொடரிலிருந்து விலகியிருந்த அவர், தற்போது சின்சினாட்டி தொடரிலிருந்தும் விலகியுள்ளார். இது அவர் அடுத்தடுத்து விலகும் இரண்டாவது பெரிய தொடராகும். இதுகுறித்து சின்னர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எனது மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவக் குழுவினருடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, சின்சினாட்டி மாஸ்டர்ஸ் தொடரிலிருந்து விலகும் கடினமான முடிவை எடுத்துள்ளேன்.

எனது வலது முழங்கால் காயம் தொடர்ந்து என்னை அச்சுறுத்தி வருகிறது. தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தாலும், என்னால் இன்னும் முழுமையாகப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் உடற்தகுதியை எட்ட முடியவில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். சின்சினாட்டியில் விளையாட முடியாதது பெரும் ஏமாற்றமளிக்கிறது. தற்போது எனது முழுக் கவனமும் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் குறித்து மட்டுமே உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அதுபோல், மற்றொரு முன்னணி வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், வலது மணிக்கட்டில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக கடந்த சில மாதங்களாகவே சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்பதைத் தவிர்த்து வருகிறார். இந்த காயத்தின் காரணமாக அவர் ஏற்கனவே பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரையும், விம்பிள்டன் உள்ளிட்ட முன்னணி தொடர்களையும் தவறவிட்ட நிலையில், தற்போது சின்சினாட்டி தொடரிலிருந்தும் முழுமையாக விலகியுள்ளார்.

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இதன் காரணமாக, இந்த மாத இறுதியில் தொடங்கவுள்ள அமெரிக்க ஓபன் (யூஎஸ் ஓபன்) டென்னிஸ் தொடரிலும் சின்னர் மற்றும் அல்காரஸ் ஆகியோர் பங்கேற்பது கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது. ஒருவேளை இருவரும் அமெரிக்க ஓபனில் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பினாலும், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு களம் இறங்குவதால் அவர்களின் ஃபார்ம் மற்றும் ஆட்டத்திறன் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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CINCINNATI OPEN 2026
JANNIK SINNER
CARLOS ALCARAZ
சின்சினாட்டி ஓபன் 2026
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