ETV Bharat / sports

பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில கைப்பந்து போட்டி: பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்!

மாநில அளவிலான பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கைப்பந்து போட்டியில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 18 ஆடவர் அணிகள் மற்றும் 6 மகளிர் அணிகள் என மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.

பார்வையற்றோருக்கான மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டி
பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 5:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான பார்வையற்றோருக்கான கைப்பந்து போட்டியை பிரபல பின்னணிப் பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை செம்மஞ்சேரியில் அமைந்துள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டிகள் தொடங்கின. இந்த தொடரில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து 18 ஆடவர் அணிகள் மற்றும் 6 மகளிர் அணிகள் என மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன.

இந்த போட்டியின் தொடக்க விழா கல்லூரி விளையாட்டு மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பிரபல திரைப்படப் பின்னணிப் பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டார். அவர், போட்டியை தொடங்கி வைத்து, மைதானத்தில் இருந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களை நேரில் சந்தித்துத் தனது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார்.

பார்வையற்றோருக்கான மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது அவர், தான் பாடிய புகழ் பெற்ற 'அதிசயமே பேரதிசயமே...' என்ற பாடலின் வரிகளைப் பாடி வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "உலகில் எத்தனையோ அதிசயங்கள் இருக்கலாம். ஆனால், அனைத்துத் தடைகளையும் தாண்டி விளையாட்டு மைதானத்தில் சாதிக்கும் நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய அதிசயம்.

விளையாட்டில் வெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்து பங்கேற்பதே பெரிய விஷயம். எனவே, இந்த விளையாட்டை ரசித்து, மகிழ்ச்சியுடன் விளையாட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கைப்பந்து போட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பந்தின் உள்ளே சிறிய சலங்கைகள் அல்லது மணிகள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதால், பந்து காற்றில் வரும் போதும் தரையில் பட்டு எழும்பும் போதும் ஒலியை எழுப்புகிறது. வீரர்கள் இந்த ஒலியின் திசையை வைத்தே பந்து வரும் இடத்தை துல்லியமாகக் கணிக்கின்றனர்.

மேலும், வீரர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டும், ஆட்டத்தை நெறிப்படுத்தவும் சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற நடுவர்கள் இத்தொடரில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இத்தொடர் லீக் மற்றும் நாக்-அவுட் சுற்றுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வெற்றி பெறும் அணிகளுக்குக் கோப்பைகளும், பரிசுத்தொகையும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட உள்ளன.

இதையும் படிங்க:

தடைகளைத் தகர்த்துச் சாதிக்கத் துடிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்களின் அசாத்திய விளையாட்டுத் திறனை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டவும், அவர்களின் வாழ்வியல் தன்னம்பிக்கைக்கு உத்வேகம் அளிக்கவும் இத்தகைய மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஒரு உன்னதமான வெற்றிப் பாலமாக அமைகின்றன என்றால் மிகையல்ல.

TAGGED:

BLIND VOLLEYBALL TOURNAMENT
SINGER UNNIKRISHNAN
பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன்
CHENNAI VOLLEYBALL EVENT
TAMIL NADU SPORTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.