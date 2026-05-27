சிங்கப்பூர் ஓபன்:பிரனாய் அசத்தல் வெற்றி; ஸ்ரீகாந்த்,மாளவிகா ஏமாற்றம்
இன்று நடைபெற்ற மற்ற ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டங்களில் நட்சத்திர வீரர்கள் ஸ்ரீகாந்த் கிடம்பி மற்றும் மாளவிகா பன்சோத் ஆகியோர் ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
Published : May 27, 2026 at 7:42 PM IST
ஹைதராபாத்: சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென் மற்றும் எச்.எஸ்.பிரனாய் ஆகியோர் வெற்றிபெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் எச்.எஸ்.பிரனாய், உலகத் தரவரிசையில் 5ஆவது இடத்தில் இருக்கும் இந்தோனேசியாவின் ஜோனாதன் கிறிஸ்டியை எதிர்கொண்டார்.
இந்த போட்டியில் முதல் செட் ஆட்டத்தில் பிரனாய் 10-21 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தார். அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த அவர் இரண்டாவது செட்டை 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. இதனால் இந்த போட்டியில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன.
Day 2 of the KFF Singapore Open 2026 and H. S. Prannoy just put on an absolute clinic! He takes down World No. 5 Jonatan Christie in pure, unadulterated style! 🏸🔥
தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய பிரனாய் 21-18 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் எச்.எஸ்.பிரனாய் 10-21, 21-12, 21-18 என்ற கணக்கில் ஜோனாதன் கிறிஸ்டியை வீழ்த்தி இரண்டாவது செட்டிற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சிங்கப்பூரின் லோ கீன் இயூ உடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீரர்களும் சமபலத்துடன் மோதினர். இதில் லோ கீன் முதல் செட்டை 22-20 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றிருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-19 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினார். இதனால் போட்டியின் முடிவும் மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. இதில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் 17-21 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தார்.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 20-22, 21-19, 17-21 என்ற செட் கணக்கில் லோ கீன் யூவிடம் தோல்வியைத் தழுவினார். இதன் காரணமாக நடப்பு சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரிலும், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறி ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
மறுபக்கம் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், இந்திய வீராங்கனை மாளவிகா பன்சோத் தனது முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் சீன தைபேயின் லின் சியாங் தி-வுடன் மோதினார். இந்த போட்டியில் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாளவிகா பன்சோத் முதல் செட் 21-11 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது செட்டில் லின் சியாங் கம்பேக் கொடுத்ததுடன் 21-19, 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் லின் சியாங் 11-21, 21-19, 21-12 என்ற செட் கணக்கில் மாளவிகா பன்சோத்தை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.