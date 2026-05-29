சிங்கப்பூர் ஓபன்: அரையிறுதியில் சாத்விக்-சிராக், கபிலா-தனிஷா ஜோடி; லக்ஷயா, சிந்து ஏமாற்றம்
சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவில் பதக்கம் வெல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷயா சென் மற்றும் பி.வி.சிந்து ஆகியோர் காலிறுதியில் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.
Published : May 29, 2026 at 7:16 PM IST
ஹைதராபாத்: சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிச்சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்-சிராக், கபிலா-தனிஷா ஆகியோர் வெற்றிகளை பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறிவுள்ளனர்.
சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், ஜப்பானின் கோகி வதனாபேவை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வதனாபே 21-19 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
லக்ஷயா சென் ஏமாற்றம்
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த லக்ஷயா சென் 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்ற இருவரும் கடுமையாக போராடிய நிலையில், இறுதியில் வதனாபே 21-15 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று லக்ஷயா சென்னிற்கு அதிர்ச்சியளித்தார்.
Viper-like reflexes.— BWF (@bwfmedia) May 29, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB@HSBC_Sport#BWFWorldTour #SingaporeOpen2026 pic.twitter.com/RmJ02P4DWS
இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் கோகி வதனாபே 21-19, 15-21, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் லக்ஷயா சென் -யை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், அரையிறுதிச்சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். அதேசமயம் இந்த தொடரில் ஆடவர் பிரிவில் பதக்கம் வெல்வார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட லக்ஷயா சென் காலிறுதியுடன் வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
சாத்விக் - சிராக் ஜோடி அசத்தல் வெற்றி
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, மலேசியாவின் காங் காய் சிங் - ஆரோன் தாய் ஜோடியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை மலேசிய இணை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, இரண்டாவது செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி இந்திய இணை கம்பேக் கொடுத்தது.
Two Indians have officially broken into the Semi-Finals at the Singapore Open 2026. 🏸🇮🇳 Absolutely clinical performances on the court.— BAI Media (@BAI_Media) May 29, 2026
The quest for glory is well and truly on! 💯
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/Mez5N7DQrh
இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. மூன்றாவது செட்டிலும் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய அணி 21-13 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி 19-21, 21-17, 21-13 என்ற கணக்கில் மலேசிய ஜோடியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்த அசத்தியது மட்டுமின்றி, சிங்கப்பூர் ஓபன் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான தென்கொரியாவின் ஆன் சே யங்-வுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆன் சே 21-17, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் சிந்துவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் பதக்கம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிந்து காலிறுதியுடன் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.
World No.1 An Se Young 🇰🇷 competes against Pusarla V. Sindhu 🇮🇳.#BWFWorldTour #SingaporeOpen2026 pic.twitter.com/P8cqpOP4ev— BWF (@bwfmedia) May 29, 2026
இதையும் படிக்கவும்
கலப்பு இரட்டையர்
கலப்பு இரட்டையர் காலிறுதியில் இந்தியாவின் துருவ் கபிலா - தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி, மலேசியாவைச் சேர்ந்த சென் டாங் ஜீ - தோ ஈ வெய் ஜோடியை எதிர்கொண்டது. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டில் மலேசிய ஜோடி 18-16 என்ற கணக்கில் இருந்த நிலையில், காயம் காரணமாக விலகியதை எடுத்து, கபிலா மற்றும் தனிஷா ஜோடி அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு நேரடியாக முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.