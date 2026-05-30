சிங்கப்பூர் ஓபன் 2026: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாத்விக் - சிராக் ஜோடி சாதனை; கலப்பு இரட்டையரில் இந்தியா தோல்வி

இன்று நடைபெற்ற கலப்பு இரட்டையர் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய ஜோடியான துருவ் கபிலா - தனிஷா கிராஸ்டோ இணை தோல்வியடைந்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளனர்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 5:05 PM IST

ஹைதராபாத்: சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளனர்.

சிங்கப்பூரில் நடைபெற்று வரும் சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை தென் கொரியாவின் முன்னணி ஜோடியான கிம் வோன்-ஹோ மற்றும் சியோ சேங்-ஜே இணையை எதிர்கொண்டனர்.

இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியும் அசத்தினர். இருப்பினும் இதில் சுதாரித்து விளையாடிய இந்திய ஜோடி முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் தென்கொரிய இணை கடுமையான சவாலை கொடுத்த நிலையிலும் இந்திய ஜோடி 21-18 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றியது.

இறுதியில் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி 21-19, 21-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தென் கொரியாவின் முன்னணி ஜோடியான கிம் வோன்-ஹோ மற்றும் சியோ சேங்-ஜே இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தனர். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சிங்கப்பூர் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய ஜோடி, பதக்கத்தையும் உறுதிசெய்து அசத்தியுள்ளது.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் கலப்பு இரட்டையர் ஜோடியான துருவ் கபிலா - தனிஷா கிராஸ்டோ இணை, ஜப்பானின் சயாகா ஹோபரா - யுய்ச்சி ஷிமோகாமி இணையை எதிர்கொண்டது. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ஜப்பான் ஜோடி 21-16 எனக் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த இந்த ஜோடி 21-17 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றியது.

இதனால் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது. அதில் ஜப்பான் வீரர்கள் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 21-13 என்ற கணக்கில் வெற்றிபெற்றனர். இறுதியில் இந்திய ஜோடி 16-21, 21-17, 13-21 என்ற செட் கணக்கில் ஜாப்பான் ஜோடியுடன் தோல்வியைத் தழுவியது மட்டுமின்றி, பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பையும் தவறவிட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்களான பி.வி. சிந்து, லக்ஷ்யா சென், கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், மாளவிகா பன்சோத் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்துத் தொடரிலிருந்து வெளியேறிய நிலையில், தற்போது கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் இந்தியாவின் பதக்க வாய்ப்பு பறிபோயுள்ளது. இருப்பினும், ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி, பதக்கத்தை உறுதிசெய்து இந்திய ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலை அளித்துள்ளது.

