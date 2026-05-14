ETV Bharat / sports

தாய்லாந்து ஓபன்: பிவி சிந்து, லக்ஷயா சென், சாத்விக்-சிராக் ஜோடி காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்று அசத்தல்

அதேசமயம் இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், தேவிகா சிஹாக் மற்றும் மாளவிகா பன்சோத் ஆகியோர் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

சாத்விக்-சிராக் ஜோடி
சாத்விக்-சிராக் ஜோடி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியவின் நட்சத்திர வீரர்களான பி.வி.சிந்து, லக்ஷயா சென் மற்றும் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி இரண்டாவது சுற்றிலும் வெற்றிபெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

பாங்காக்கில் நடைபெற்று வரும் தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் இரண்டாம் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. அந்தவரிசையில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்ஷயா சென், சீன வீரர் ஜு சுவான்செனை எதிர்கொண்டார். போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட லக்ஷயா சென் 21-12, 21-13 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜு சுவான்செனை வீழ்த்தி காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

அதேசமயம் மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சீன தைபேயின் சு லி யங்-யை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட்டை சு லி 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, இரண்டாவது செட்டை ஸ்ரீகாந்த் 21-11 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது.

மூன்றாவது செட்டியில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் 18-21 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டை இழந்தார். இதன் மூலம் சு லி யங் 21-16, 11-21, 21-18 என்ற செட் கணக்கில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்தை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். மறுபக்கம் பதக்கம் வெல்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்துடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, டென்மார்க்கின் அமேலி ஷூல்சை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்கிய இந்த போட்டியில் பி.வி.சிந்து 21-13, 21-15 என்ற நேர் செட் கணக்கில் டென்மார்க் வீராங்கனையை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் மற்ற வீராங்கனைகளான தேவிகா சிஹாக் மற்றும் மாளவிகா பன்சோத் ஆகியோர் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.

இதையும் படிக்கவும்

ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி ஜோடி, மலேசியாவின் முகமது ஹைக்கல் - பிரையன் ஜெர்மி கூண்டிங் ஜோடியை எதிர்கொண்டனர். இதில் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய ஜோடி 21-12 மற்றும் 21-19 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மலேசிய ஜோடியை வீழ்த்தி, நடப்பு தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

THAILAND OPEN 2026
PV SINDHU THAILAND OPEN
SATWIK CHIRAG BADMINTON
BADMINTON NEWS
THAILAND OPEN BADMINTON

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.