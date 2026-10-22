சிலிக்கான் வேலி ஸ்குவாஷ் 2026 | உலக சாம்பியன் எல் ஷெர்பினியை வீழ்த்தி அனாஹத் சிங் சாதனை!
இந்த வெற்றியின் மூலம் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ள அனாஹத் சிங், உலக தரவரிசையில் 14-வது இடத்தில் உள்ள எகிப்தின் முன்னணி வீராங்கனை சல்மா ஹானியை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 1:43 PM IST
ஹைதராபாத்: சிலிக்கான் வேலி ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில், 8 முறை உலக சாம்பியனான எகிப்தின் நூர் எல் ஷெர்பினியை 11-8, 11-8, 11-7 என்ற நேர் செட்களின் கணக்கில் வீழ்த்தி அனாஹத் சிங் அசத்தியுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள ரெட்வுட் சிட்டியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சிலிக்கான் வேலி ஓபன் ஸ்குவாஷ் (Silicon Valley Open Squash 2026) தொடர் உலகளாவிய ஸ்குவாஷ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. சர்வதேச தொழில்முறை ஸ்குவாஷ் சங்கத்தின் (PSA) மிக உயரிய அங்கீகாரமாகக் கருதப்படும் பிஎஸ்ஏ கோல்டு அந்தஸ்து பெற்ற இத்தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் 18 வயது இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை அனாஹத் சிங் உலகையே வியக்க வைக்கும் வரலாற்றுச் சாதனை வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார். இச்சுற்றில் அவர் எகிப்தைச் சேர்ந்த 8 முறை உலக சாம்பியனும், தற்போதைய உலகத் தரவரிசையில் 3ஆவது இடத்தில் உள்ளவருமான நூர் எல் ஷெர்பினியை எதிர்கொண்டார்.
Clever squash by @noursherbini 👏 She trails 18-year-old Anahat Singh in San Fran 👀 Watch live on https://t.co/UmFPVRgtcJ 📺 https://t.co/JGS77zSiDD— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அனாஹத் சிங், முதல் செட்டை 11-8 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 11-8 என்ற கணக்கிலும் வென்று எல் ஷெர்பினிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட்டில் எல் ஷெர்பினி கம்பேக் கொடுக்க கடுமையாகப் போராடினார். இருப்பினும், தனது சிறப்பான ஆட்டத் திறனைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்திய அனாஹத் சிங், 11-7 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் போட்டியின் முடிவில் அனாஹத் சிங் 11-8, 11-8, 11-7 என்ற நேர் செட்களின் கணக்கில் முன்னாள் உலக சாம்பியனான நூர் எல் ஷெர்பினியை வீழ்த்தி அசத்தியதுடன், இத்தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார். இதனையடுத்து அனாஹத் சிங் தனது காலிறுதிச் சுற்றில் எகிப்தின் முன்னணி வீராங்கனையான சல்மா ஹானியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
போட்டி முடிவுக்குப் பின் வெற்றி குறித்துப் பேசிய அனாஹத் சிங், "எல் ஷெர்பினியின் ஒவ்வொரு போட்டியையும் பார்த்துதான் நான் வளர்ந்தேன். அவர் சாதித்ததை நானும் சாதிக்க விரும்புகிறேன். அவருடன் விளையாடக் கிடைத்த முதல் வாய்ப்பிலேயே இப்படி ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. என்னுடைய ஆட்ட உத்திகள் மிகச் சிறப்பாகக் கைகொடுத்தன" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
🗣️ "I've grown up watching every single match of hers" The thoughts of India's @Anahat_Singh13 after she claimed the biggest win of her career - beating idol Nour ElSherbini 👇 https://t.co/UDIaalVUg8— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
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முன்னதாக, ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், மகளிர் ஸ்குவாஷ் ஒற்றையர் பிரிவில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்தியப் பெண் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். இதுதவிர உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்பில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையையும் அனாஹத் சிங் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.