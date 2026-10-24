சிலிக்கான் வேலி ஸ்குவாஷ் 2026 | அரையிறுதியோடு வெளியேறினார் அனாஹத் சிங்!
மலேசிய வீராங்கனை சிவசங்கரி 5-11, 11-6, 11-4, 11-7 என்ற செட் கணக்கில் அனாஹத் சிங்கை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
Published : October 24, 2026 at 3:05 PM IST
ஹைதராபாத்: சிலிக்கான் வேலி ஓபன் ஸ்குவாஷ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை அனாஹத் சிங் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள ரெட்வுட் சிட்டியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சிலிக்கான் வேலி ஓபன் ஸ்குவாஷ் (Silicon Valley Open Squash 2026) தொடர் உலகளாவிய ஸ்குவாஷ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. சர்வதேச தொழில்முறை ஸ்குவாஷ் சங்கத்தின் (PSA) மிக உயரிய அங்கீகாரமாகக் கருதப்படும் பிஎஸ்ஏ கோல்டு அந்தஸ்து பெற்ற இத்தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இதில் நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவைச் சேர்ந்த இளம் நட்சத்திர வீராங்கனை அனாஹத் சிங், உலகின் 4ஆம் நிலை வீராங்கனையும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் தங்கப் பதக்க வெற்றியாளருமான மலேசியாவின் சிவசங்கரி சுப்பிரமணியத்தை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
What a finish 😮💨 @sangari_99 has responded in this semi-final 🔥 https://t.co/AU1Jx46pco— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 24, 2026
அதிலும் குறிப்பாக முதல் செட்டில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அனாஹத் சிங், அதை 11-5 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றி மலேசிய வீராங்கனைக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். இருப்பினும், அதன் பிறகு தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிவசங்கரி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி 'கம்பேக்' கொடுத்தார். அதிலும் குறிப்பாக இரண்டாவது செட்டை 11-6 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 11-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் நான்காவது செட் ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன. இருப்பினும் நான்காவது செட்டிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட சிவசங்கரி, 11-7 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி அனாஹத் சிங்கிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் சிவசங்கரி 5-11, 11-6, 11-4, 11-7 என்ற செட் கணக்கில் அனாஹத் சிங்கை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
Result: @SVOpenSquash 2026 Women's SF 🇲🇾 [3] @sangari_99 beats Anahat Singh 🇮🇳 3-1: 5-11, 11-6, 11-4, 11-7 (37m) 📝 Live updates 👉 https://t.co/aaTYblmA1Y https://t.co/hv01JuRnV8— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 24, 2026
|இதையும் படிங்க
அதேசமயம் இத்தொடரில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்திய அனாஹத் சிங், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வி காரணமாக சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டு தொடரிலிருந்து வெளியேறினார். அதிலும் குறிப்பாக, சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் இறுதிப் போட்டியிலும் சிவசங்கரியிடம் தோல்வியைத் தழுவியிருந்த நிலையில், தற்போதும் அவரிடமே தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.