உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ரேஸ்: கலே மைதானத்தில் நாளை மோதும் இந்தியா vs இலங்கை!
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா - இலங்கை அணிகள் இதுவரை 48 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 8:42 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை (ஆகஸ்ட் 15) கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. நடப்பு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் மற்றொரு முக்கியத் தொடர் இது என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. அந்தவகையில், இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை (ஆகஸ்ட் 15) கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியில் அனுபவ வீரர்கள் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் சர்ஃப்ராஸ் கான் மற்றும் அறிமுக வீரர்கள் சரான்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
🗣️ The main goal is to play the World Test Championship Final#TeamIndia captain Shubman Gill talks about the progress of the team and the importance of the Sri Lanka Test series.#SLvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/qfSTwseB4d— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், ரிஷப் பந்த், சர்ஃப்ராஸ் கான் உள்ளிட்டோர் சிறப்பான ஃபார்மிலுள்ளனர். மறுபக்கம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் முகமது சிராஜ், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோருடன் மானவ் சுதர், சரான்ஷ் ஜெயின் மற்றும் ஆகிப் நபி ஆகியோரும் இருப்பது அணியின் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இலங்கை அணி
தனஞ்சய டி சில்வா தலைமையில் சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இலங்கை அணியிலும் குசால் மெண்டிஸ், பதும் நிசங்கா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக சுமார் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிரோஷன் டிக்வெல்லா மற்றும் தில்ஷான் மதுஷங்கா உள்ளிட்டோர் இலங்கை டெஸ்ட் அணியில் மீண்டும் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
Stage set, trophy unveiled! 🏆🔥— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 14, 2026
Dhananjaya de Silva & Shubman Gill launch the Test series trophy at GICS, Galle. Let the battle begin! 🇱🇰🏏🇮🇳#SLvIND #LionsRoar #SriLankaCricket #Galle pic.twitter.com/9czWzWOMcz
இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் நிஷான் மதுஷ்கா, நிரோஷன் டிக்வெல்லா, தினேஷ் சண்டிமால், கமிந்து மெண்டிஸ், லஹிரு உதாரா ஆகியோருடன் அறிமுக வீரர் பசிந்து சூர்யபந்தாராவுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பந்துவீச்சில் இலங்கை அணி சவால்களை எதிர்கொண்டாலும், பிரபாத் ஜெயசூர்யா, தில்ஷான் மதுஷங்கா, லஹிரு குமாரா மற்றும் அசிதா ஃபெர்னாண்டோ போன்ற பந்துவீச்சாளர்கள் இருப்பது அணிக்கு பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா - இலங்கை அணிகள் இதுவரை 46 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், இலங்கை அணி 7 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் 17 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா-இலங்கை டெஸ்ட் தொடரை தங்களது தொலைக்காட்சிகளில் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் நேரலையில் கண்டு ரசிக்கலாம். இதுதவிர இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை சோனி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. எனவே, ரசிகர்கள் சோனி லிவ் செயலியில் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்த போட்டிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம்.
Leading from the front in the ultimate format!⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 13, 2026
With 5 wins under his belt, Captain Gill is ready to build on his Test record as #TeamIndia takes on Sri Lanka in the upcoming 2-Match Test Series!🔥
Watch #SLvIND LIVE starting 15th August, 9 AM onwards, on Sony Sports Network… pic.twitter.com/IaFjFgCc8I
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உத்தேச லெவன்
இந்தியா உத்தேச லெவன்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், தேவ்தத் படிக்கல், கே.எல். ராகுல், ரிஷப் பந்த், சர்ஃப்ராஸ் கான்/துருவ் ஜுரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, மானவ் சுதர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ணா.
இலங்கை உத்தேச லெவன்: நிஷான் மதுஷ்க, லஹிரு உதார, தினேஷ் சந்திமால், கமிந்து மெண்டிஸ், தனஞ்சய டி சில்வா (கேட்ச்), நிரோஷன் டிக்வெல்ல, சோனல் தினுஷா, கேஷர நுவந்த, பிரபாத் ஜெயசூரிய, லஹிரு குமார, விஷ்வ ஃபெர்னாண்டோ