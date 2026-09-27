வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு!
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடும் இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர் நமன் தீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 1:57 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கிரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் தற்போது தொடங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று, திருவனந்தபுரத்திலுள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர் நமன் தீருக்கு சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குர்னூர் பிரார் ஆகியோருக்கும் இந்த விளையாடும் அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss & will bowl first in the 1️⃣st #INDvWI ODI.— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq pic.twitter.com/8LiQXHqslM
எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குத் தயாராகும் வகையில் இரு அணிகளும் இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக, உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெறாத வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு இது மிக முக்கியமான தொடராகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல். ராகுல், நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குர்னூர் பிரார், பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: ஜான் காம்ப்பெல், ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ், கேசி கார்டி, ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), அமீர் ஜாங்கூ, ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ, ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, குடகேஷ் மோட்டி, அல்சாரி ஜோசப், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 142 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இந்திய அணி அசாத்திய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி 72 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 64 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 6 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
#TeamIndia's Playing XI that will take the field today 🙌— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#INDvWI pic.twitter.com/JBXg1CJXoC
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கிரீன்ஃபீல்ட் மைதான நிலவரம்
திருவனந்தபுரம் மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு ஓரளவு சாதகமாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டாலும், கடந்த காலங்களில் இங்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி சுழற்பந்து வீச்சில் நிலைகுலைந்த வரலாறும் உண்டு. வலுவான பேட்டிங் வரிசை மற்றும் சொந்த மண் என்ற சாதகம் இந்திய அணிக்குக் கூடுதல் பலம் என்றாலும், டி20 பாணி அதிரடி வீரர்களைக் கொண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி எந்த நேரத்திலும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்தது என்பதால், இன்றைய போட்டி ஒரு சுவாரசியமான கிரிக்கெட் விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.