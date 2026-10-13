ஐசிசி சிறந்த வீரர் விருது: 5-வது முறையாக விருதை வென்று ஷுப்மன் கில் சாதனை!
சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 5 முறை ஐசிசி மாதாந்திர விருதை வென்ற முதல் வீரர் என்ற உலக சாதனையை ஷுப்மன் கில் படைத்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 3:35 PM IST
ஹைதராபாத்: செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி மாதாந்திர சிறந்த வீரர் விருதை இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும், சிறந்த வீராங்கனை விருதை இந்திய வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மாவும் வென்றுள்ளனர்.
சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளை கௌரவிக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு மாதமும் 'ஐசிசி மாதாந்திர சிறந்த வீரர்' விருதுகளை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வழங்கி வருகிறது. அந்தவகையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி சிறந்த வீரர் மற்றும் வீராங்கனை விருது வென்றவர்கள் குறித்த அறிவிப்பை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது.
ஷுப்மன் கில் சாதனை
இதில் செப்டம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசி மாதாந்திர சிறந்த வீரர் விருதை இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும், சிறந்த வீராங்கனை விருதை இந்திய வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மாவும் வென்றுள்ளனர். வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக ஷுப்மன் கில் இவ்விருதுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இத்தொடரின் இரண்டு போட்டிகளில் 333 ரன்கள் குவித்த அவர், முதல் போட்டியில் 110 ரன்களும், இரண்டாவது போட்டியில் வெறும் 133 பந்துகளில் 26 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்களுடன் 223 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். மேலும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக இரட்டை சதமடித்த வீரர் மற்றும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக இரட்டை சதங்களை விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனைகளையும் படைத்திருந்தார்.
A record-breaking 5️⃣th ICC Player of the Month award 🌟 Captain @ShubmanGill stands alone at the top as the only men's player to achieve this incredible feat 👏 #TeamIndia https://t.co/YM9aftZVa7— BCCI (@BCCI) October 13, 2026
இதன் மூலம், சர்வதேச அளவில் 5 முறை ஐசிசி மாதாந்திர விருதை வென்ற முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற உலக சாதனையை ஷுப்மன் கில் படைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசம் இரண்டாம் இடத்திலும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹாரி புரூக் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்த இடங்களையும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சிறந்த வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா
மகளிர் பிரிவில், ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக விளங்கிய ஷஃபாலி வர்மா சிறந்த வீராங்கனையாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆசிய கோப்பையில் 236 ரன்களுடன் அதிக ரன் குவித்த வீராங்கனையாக சாதனை படைத்த அவர், ஆசிய விளையாட்டின் அரையிறுதியில் வங்கதேசத்திற்கு எதிராக சதம் விளாசியும் மிரட்டினார்.
A month to remember for our #TeamIndia openers 👏 Congratulations to Shubman Gill and Shafali Verma on being named the ICC Men's and Women's Player of the Month for September, respectively 🤝 @ShubmanGill | @TheShafaliVerma https://t.co/okMCmDgzwv— BCCI (@BCCI) October 13, 2026
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இதன் காரணமாக ஷஃபாலி வர்மாவுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த விருதை ஷஃபாலி வர்மா வெல்வது இது 2ஆவது முறையாகும். ஒரே மாதத்தில் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் ஆகிய இரு பிரிவுகளிலும் இந்திய வீரர்களே விருதுகளை வெல்வது இது 3ஆவது முறையாகும். இதற்கு முன் ஜூன் 2024 மற்றும் செப்டம்பர் 2025 ஆகிய மாதங்களில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் இந்த விருதைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.