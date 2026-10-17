ரஞ்சி கோப்பையில் களம் காணும் ஷுப்மன் கில் - நியூசிலாந்து தொடருக்காக பிரத்யேக பயிற்சி!
பஞ்சாப் அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் பிரப்சிம்ரன் சிங், குர்னூர் பிரார் உள்ளிட்டோரும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர்.
Published : October 17, 2026 at 8:40 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்னதாக டெஸ்ட் போட்டிகளில் பயிற்சி பெறும் நோக்கில் பஞ்சாப் ரஞ்சிக் கோப்பை அணியில் இணைந்துள்ளார்.
இந்திய அணி இம்மாத இறுதியில் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் அக்டோபர் 24ஆம் தேதி முதலும், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதலும் தொடங்கவுள்ளது. இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இத்தொடர்களில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிகளையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில்தான் அறிவித்தது. இதில் டி20 தொடருக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும், கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும் கேப்டன்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் வீரர்களின் பணிச்சுமையைக் கருத்தில் கொண்டு, தொடர்களுக்கு ஏற்ப வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
இந்நிலையில், நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்குத் தயாராகும் வகையில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில், எதிர்வரும் ரஞ்சிக் கோப்பை இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் தனது மாநில அணிக்காக விளையாடவுள்ளார். அதன்படி, நாளை நடைபெறவிருக்கும் சத்தீஸ்கர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பஞ்சாப் அணி விளையாடவுள்ளது. இந்த போட்டியில் பஞ்சாப் அணிக்காக ஷுப்மன் கில் 4ஆம் வரிசையில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேசமயம், இப்போட்டிக்கான பஞ்சாப் அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் பிரப்சிம்ரன் சிங், குர்னூர் ப்ரார் உள்ளிட்டோரும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர். மேலும், ஷுப்மன் கில் அணிக்குத் திரும்பியிருந்தாலும், இப்போட்டிக்கான பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக உதய் சஹாரனும், துணை கேப்டனாக சலில் அரோராவும் தொடர்வார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 GOOD NEWS FOR SHUBMAN GILL FANS 🔥 - Gill will be playing in the round 2 of Ranji Trophy for Punjab starting on October 18th. [Sahil Malhotra] Match will be telecasted live on Star Sports Khel & JioHotstar. https://t.co/7Habb0Wwx6— Johns. (@CricCrazyJohns) October 16, 2026
முன்னதாகப் பஞ்சாப் அணி, நடப்பு ரஞ்சிக் கோப்பை தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் அசாம் அணியை எதிர்கொண்டது. அப்போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த நிலையிலும், பஞ்சாப் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை பெற்றதன் காரணமாக, 3 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி வலுவான நிலையில் உள்ளது. இந்நிலையில், தற்போது ஷுப்மன் கில், பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆகியோரது வருகை அந்த அணிக்குக் கூடுதல் பலத்தை வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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பஞ்சாப் அணி: ஹர்னூர் பன்னு, விஹான் மல்ஹோத்ரா, ஷுப்மன் கில், உதய் சஹாரன் (கேப்டன்), ஜஷன்பிரீத் சித்து, சலில் அரோரா (துணை கேப்டன்), ரமன்தீப் சிங், பிரப்சிம்ரன் சிங், ஹர்பிரீத் ப்ரார், இமானுஜோத் சிங் சாஹல், ஹர்ஜாஸ் டாண்டன், குர்னூர் பிரார், உமேஷ் யாதவ், குர்சிம்ரன் சிங், சன்வீர் சிங், செஹாஜ் தவான்.