இந்தியா vs நியூசிலாந்து |தோனி சாதனையை முறியடித்த ஷுப்மன் கில்; WTC தொடரில் புதிய மைல்கல்!
இந்த இன்னிங்ஸின் போது ஷுப்மன் கில் மற்றும் அரைசதம் கடந்த ரிஷப் பந்த் ஆகிய இரு வீரர்களும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் 3,000 ரன்களைக் கடந்த இந்திய வீரர்கள் சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
Published : November 21, 2026 at 2:51 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டாலும், தனது பேட்டிங் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வரும் இந்திய அணி, மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 486 ரன்களைச் சேர்த்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
இன்றைய ஆட்டத்தில் கே.எல். ராகுல் சதம் அடித்து அசத்தியதுடன் 136 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் சதத்தை நெருங்கிய நிலையில் 98 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார். இருப்பினும், இந்தப் போட்டியின் மூலம் அவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
💔💔💔 Shubman Gill walks back just short of a well-deserved hundred. 😔 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/qzO7Nql2WB— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
இன்றைய ஆட்டத்தின் போது ஷுப்மன் கில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் 3,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைத் தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். அதேசமயம் மற்றொரு இந்திய வீரரான ரிஷப் பந்த்தும் இந்தப் போட்டியில் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் 3 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்து அசத்தினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்றைய இன்னிங்ஸில் ஷுப்மன் கில் மற்றும் ரிஷப் பந்த் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். இதன் மூலம், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் வெளிநாட்டு மண்ணில் விளையாடும் போது, டாப்-5 பேட்ஸ்மேன்களும் (ஜெயஸ்வால், ராகுல், படிக்கல், கில், பந்த்) 50 ரன்களுக்கு மேல் குவிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இதற்கு முன்னதாக 1978ஆம் ஆண்டு உள்நாட்டில் இந்தச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருந்த நிலையில், 46 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வெளிநாட்டு மண்ணில் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி இச்சாதனையைச் சமன் செய்துள்ளது.
1st Indian to Score 1000 runs in WTC - Ajinkya Rahane 2000 runs in WTC - Rohit Sharma 3000 runs in WTC - 𝗦𝗵𝘂𝗯𝗺𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗹𝗹* #NZvIND https://t.co/XgIUG3e9p1— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 21, 2026
மேற்கொண்டு இன்றைய ஆட்டத்தின் மூலம் ஷுப்மன் கில், முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனியின் 12 ஆண்டுகால வரலாற்றுச் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷுப்மன் கில் 98 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இதன் மூலம், நியூசிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிகபட்ச ரன்கள் குவித்த இந்தியக் கேப்டன்களின் வரிசையில் எம்.எஸ். தோனியைப் பின்னுக்குத் தள்ளி கில் 4ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
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இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு இதே வெலிங்டன் மைதானத்தில் கேப்டனாக எம்.எஸ். தோனி எடுத்த 68 ரன்களே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் அதனை ஷுப்மன் கில் முறியடித்துள்ளார். இந்தப் பட்டியலில் 192 ரன்களுடன் முகமது அசாருதீன் முதலிடத்திலும், 116 ரன்களுடன் சுனில் கவாஸ்கர் இரண்டாம் இடத்திலும், 103 ரன்களுடன் மீண்டும் முகமது அசாருதீன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.