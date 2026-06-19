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ஒருநாள் தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுமா இந்தியா? நாளை ஆஃப்கானிஸ்தானுடன் மோதல்

இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 6 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 8:32 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று, 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி, நாளை சென்னையில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், ஒருநாள் தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுவதுடன் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் என்பதால் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி, தொடரை வென்ற உற்சாகத்துடன் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஷுப்மன் கில், இஷான் கிஷன், கேஎல் ராகுல் உள்ளிட்டோர் இருப்பது பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சிலும் அறிமுக வீரர்களான குர்னூர் பிரார், பிரின்ஸ் யாதவ் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது ஹர்ஷித் ராணாவும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி

மறுபக்கம் ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி தலைமையிலான ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ஒருநாள் தொடரை இழந்த சோகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், இப்போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே ஒயிட்வாஷைத் தவிர்க்க முடியும் என்பதால் அந்த அணி கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடுவது அவசியம். அணியின் பேட்டிங்கில் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் ரஷித் கானும் இருப்பது அணியின் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 6 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டபடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் ஒருநாள் போட்டிகள் அனைத்தும் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.

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இந்தியா: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், குர்னூர் பிரார், அர்ஷ்தீப் சிங்/ஹர்ஷித் ராணா, பிரின்ஸ் யாதவ்.

ஆஃப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் சத்ரான், செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, தர்வீஷ் ரசூலி, ரஷித் கான், நங்கேயாலியா கரோட்டி, அல்லா கசன்ஃபர், முகமது சலீம் சஃபி, பிலால் சமி.

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN
RAHMANULLAH GURBAZ
SHUBMAN GILL
ROHIT SHARMA
INDIA VS AFGHANISTAN ODI

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