ஷுப்மன் கில், இஷான் கிஷன் அபார சதம்; ஆப்கானுக்கு எதிராக இந்திய அணியின் இமாலய ரன் குவிப்பு
ஆஃப்கானுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில், விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் சதம் விளாசி அசத்தினர்.
Published : June 17, 2026 at 5:25 PM IST
லக்னோ: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 403 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா-ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளின் பிளேயிங் லெவனில் தலா 3 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்பின் முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ரோஹித் சர்மா மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 4 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ரோஹித் சர்மாவும் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 48 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
Shubman Gill in his element ✨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Well played Captain 👏
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/pIQdF3MDWn
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் இஷான் கிஷன் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த ஷுப்மன் கில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது 9ஆவது சதத்தையும், இஷான் கிஷன் தனது 2 இரண்டாவது ஒருநாள் சதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினர். மேலும் இருவரும் 224 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர்.
அதன்பின், 14 பவுண்டரிகள் 7 சிக்ஸர்கள் என 125 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு இஷான் கிஷன் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 22 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 154 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் கேஎல் ராகுல் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 26 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.
Arms aloft, big smile, celebrations to cherish 🥳— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Ishan Kishan, take a bow! 🙇
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/bP9vICKnE2
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இறுதியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் 19 ரன்கள் சேர்த்து கடைசி விக்கெட்டாக ஆட்டமிழக்க, மற்ற லோயர் ஆர்டர் வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 49.5 ஓவர்களில் 402 ரன்களை எடுத்த கையோடு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நங்கேயாலியா கரோட்டி 4 விக்கெட்டுகளையும், ரஷீத் கான் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர்.