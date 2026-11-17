இந்தியா vs நியூசிலாந்து |ஷுப்மன் கில்லின் மாஸ்டர் பிளான்; டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா ஆதிக்கம் செலுத்துமா?
மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக விமர்சனங்களைச் சந்தித்து வரும் ரிஷப் பந்த்தின் அனுபவத்தைச் சுட்டிக்காட்டிய ஷுப்மன் கில், அணியில் அவரது இடம் குறித்து எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 12:42 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி நிச்சயமாக நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்கும் என்று கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தெரிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அந்த வகையில் நியூசிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறும் இந்தத் தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அணி 2025-27 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் எஞ்சிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்றால் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற சூழ்நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தத் தொடரை இந்திய அணி கூடுதல் கவனத்துடன் எதிர்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தங்களது திட்டம் மற்றும் செயல்முறை குறித்து விளக்கியுள்ளார்.
Nothing beats the look and feel of Test prep 🤍 📸 Snapshots from #TeamIndia's training session at the Basin Reserve 📍 #NZvIND https://t.co/XunlBsHnsq— BCCI (@BCCI) November 17, 2026
இதுகுறித்து பேசிய ஷுப்மன் கில், "இந்தத் தொடரில் நாங்கள் நிச்சயமாக நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் விளையாடப் போகிறோம். எங்கள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அனைவரும் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளனர். யாரைத் தேர்வு செய்வது என்பது அணி நிர்வாகத்திற்கு ஒரு தலைவலியாக உள்ளது" என்றார்.
அவர் கூறுவது போல் இந்திய அணியில், சீனியர் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஓய்வுக்குப் பிறகு அணிக்குத் திரும்பியிருப்பது பெரும் பலத்தைச் சேர்த்துள்ளது. அவருடன் ஒருநாள் தொடரில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிராரும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு சிராஜ், ஆகாஷ் தீப் ஆகியோரும் அணியின் பக்கபலமாக உள்ளனர்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களைக் களமிறக்க விரும்புகிறோம், ஆனால் இறுதி அணியில் யார் யார் இடம்பெறுவார்கள் என்பது இன்னும் முடிவாகவில்லை. பொதுவாக, ஆட்டத்தின் மூன்றாவது நாளிலிருந்து ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்குச் சாதகமாக மாறிவிடுவதை நாங்கள் பார்த்துள்ளோம். எனவே, ஆடுகளத்திற்கு ஏற்ப வேகத்தை மாற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் எங்களுக்குத் தேவை" என்று குறிப்பிட்டார்.
STORY | We will play four fast bowlers for sure: Gill ahead of Test series against NZ India captain Shubman Gill on Tuesday said the team will "for sure" play four fast bowlers in the upcoming Test series against New Zealand and rejected concerns surrounding wicketkeeper-batter Rishabh Pant's form and fitness. "We will be playing four fast bowlers for sure," Gill declared ahead of the two-match series which gets underway in Wellington from Thursday. "All our fast bowlers have done well, and it is a good headache to have," he said, referring to the superb performance by a young pace attack in the recent ODI series, which India won 3-1. The attack will be bolstered by the return of senior pro Jasprit Bumrah. From the white-ball squad, the impressive Gurnoor Brar has been retained at the expense of spinner Kuldeep Yadav. READ: https://t.co/yGPwY2je7B (Report by Kushan Sarkar/PTI)— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
அதன்பின் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக விமர்சனங்களைச் சந்தித்து வரும் ரிஷப் பந்த் அணியில் நீடிப்பாரா என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், "ரிஷப் பந்த் விஷயத்தில் எந்தக் குழப்பமும் இல்லை. அவர் 50 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர். உலகம் முழுவதும் ரன்களைக் குவித்துள்ளார். குறிப்பாக, ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் சதம் அடித்த விக்கெட் கீப்பர் அவர். அணியில் அவரது இடம் குறித்து எந்தச் சந்தேகமும் தேவையில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
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ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய உற்சாகத்துடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி, டெஸ்ட் தொடரிலும் அதே ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் முனைப்பில் உள்ளது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரிஷப் பந்த் ஆகியோரது வருகை அணிக்கு மேலும் பலத்தைக் கூட்டியுள்ள நிலையில், இந்த நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடரை இந்திய அணி வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.