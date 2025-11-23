ஒருநாள் தொடரை தவறவிடும் ஷுப்மன், ஸ்ரேயாஸ்! கேப்டன்சி ரேஸில் ராகுல், பந்த்!
இந்திய ஒருநாள் அணியின் அடுத்த கேப்டனாக கேஎல் ராகுல் அல்லது ரிஷப் பந்த் நியமிக்கப்படவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : November 23, 2025 at 11:06 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து இந்திய வீரர்கள் ஷுப்மன் கில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விலகவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளைடாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டி இன்று கௌகாத்தியில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின் 5 போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடரானது டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கி 19ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது.
அதேசமயம் இத்தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அல்லது நாளை அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் ஒருநாள் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே, இந்திய அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டின் போது காயமடைந்த கேப்டன் ஷுப்மான் கில், டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகி இருக்கும் நிலையில், தற்சமயம் ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாட மாட்டார் என்ற தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.
இது குறித்து பிசிசிஐ அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ஷுப்மன் கில் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடையவில்லை என்றும், அதனால் தேர்வாளர்கள் அவரை ஒருநாள் தொடருக்கு பரிசீலிக்கவில்லை என்றும் கூறினார். தற்போது பிசிசிஐ மருத்துவர்களின் மேற்பார்வையில் உள்ள அவர், காயத்திலிருந்து மீள சில வாரங்கள் கூட தேவைப்படலாம் என்றும் கூறுப்படுகிறது. மேலும், அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் இந்த தொடரில் விளையாட மாட்டார் என்று கூறப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியின் போது விக்கெட் கீப்பர் அலெக்ஸ் கேரியின் கேட்ச்சைப் பிடிக்கும் முயற்சியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து மருத்துவ மனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர், தற்சமயம் காயத்திலிருந்து மீண்டு வருகிறார். இருப்பினும் அவர் மீண்டும் கிரிக்கெட் விளையாட சில மாதங்கள் ஆகும் என்பதால், தென்னாப்பிரிக்க தொடரிலிருந்து ஸ்ரேயாஸ் விலகுவது உறுதியாகியுள்ளது.
இதனால் கேப்டன் மற்றும் துணை கேப்டன் இல்லாத நிலையில் அணியை யார் வழிநடத்துவார்கள்? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் அல்லது ரிஷப் பந்த் நியமிக்கப்படலாம் என்ற பேச்சு வார்த்தைகள் நடந்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் இதுவரையிலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒருநாள் தொடர் அட்டவணை
- முதல் ஒருநாள் போட்டி - நவம்பர் 30, ராஞ்சி
- இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 03, ராய்ப்பூர்
- மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - டிசம்பர் 06, விசாகப்பட்டினம்
தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஜி, ரூபின் ஹெர்மன், கேசவ் மகராஜ், மார்கோ ஜான்சன், ஐடன் மார்க்ராம், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டன், பிரனாலன் சுப்ரயன்.