காயத்தில் இருந்து மீண்டும் வந்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது - ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, இந்திய ஒரு நாள் அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் காயமடைந்தார்.

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (IANS)
Published : November 11, 2025 at 11:09 AM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த இந்திய ஒருநாள் அணியின் துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், தனது உடல் நிலை குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.

இந்திய அணி சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடியது. இதில் ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலிய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், டி20 தொடரை இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் நடைபெற இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் நவம்பர் 14ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றன. இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த துணைக்கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், தனது உடல் நிலை குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், "சூரிய ஒளி ஒரு சிறந்த சிகிச்சையாக இருந்தது. காயத்தில் இருந்து மீண்டும் வந்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. என்மீது அன்பு மற்றும் அக்கறை காட்டியவர்களுக்கு நன்றி" என பதிவிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இன்ஸ்டா பதிவானது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, இந்திய ஒரு நாள் அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் காயமடைந்தார். அந்த போட்டியின் போது, அலெக்ஸ் கேரியை தனது அபாரமான கேட்ச்சின் மூலம் ஆட்டமிழக்க செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேட்ச்சை பிடிக்கும் போது இடுப்பு பகுதியில் காயத்தை சந்தித்தார். இதனையடுத்து அவர் களத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறியதுடன், மருத்துவமனைக்கும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

அங்கு அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் அவரது மண்ணீரலில் காயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, ஐசியு-வில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். பின்னர் அபாய கட்டத்தில் இருந்த மீண்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், சில நாள்களுக்கு பிறகு சாதாரண சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டதுடன், மருத்துவமனையில் இருந்தும் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் தான் காயத்தில் இருந்து மீண்டும் வரும் அவர், தனது உடற்தகுதி குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.

இருப்பினும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய மேலும் சில காலம் ஆகும் என்பதால், எதிர்வரும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது சந்தேகமாகவே உள்ளது. ஒருவேளை அவர் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரை தவறவிடும் பட்சத்தில் அவரது இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன், ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் இடம் பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் குறித்து பேசினால், இந்திய அணிக்காக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார். மேலும் அவர் இதுநாள் வரையிலும் 14 டெஸ்ட், 73 ஒருநாள் மற்றும் 51 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 6 சதங்கள், 36 அரைசதங்களுடன் 4,500க்கும் மேற்பட்ட ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

